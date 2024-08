Settimana prossima per i mercati sarà di conferma o meno del rialzo. Focus sull’oro e le azioni ENI

Powell non impaurisce i mercati, e ora a parer nostro quello che conterà saranno i dato macroeconomici che verranno pubblicati prima della prossima decisione della FED. Settimana prossima per i mercati sarà di conferma o meno del rialzo e capiremo come i mercati decderanno di muoversi fino al prossimo report sull’occupazione. Questo è un dato molto importante per mantenere il polso della situazione dell’inflazione.

Focus sull’oro di UBP

Ad agosto, il prezzo dell’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, accompagnato da un aumento delle volatilità implicite. Dopo un breve periodo di sottoperformance, l’oro ha ripreso a salire. Si prevede che diversi eventi di settembre, come le riunioni delle principali banche centrali (BoC, BCE, Fed, BoE, BNS) e il dibattito presidenziale negli Stati Uniti, influenzeranno ulteriormente il prezzo della materia prima. Questi eventi potrebbero portare a tagli dei tassi d’interesse, sostenendo l’oro grazie alla riduzione del costo opportunità. La debolezza del dollaro statunitense potrebbe inoltre favorire un aumento del prezzo della materia prima.

Dove potrebbero andare l’oro? L’analisi grafica con i nostri algoritmi

La materia prima negli ultimi giorni si è mossa di media di media in area 2.480 dollari, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1.984,28 e il massimo a 2.531,74. I prezzi, dopo aver toccato 2.364,34 durante la settimana del 5 agosto, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente. Infatti, hannos egnato poi nuovi massimi annuali.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale, mensile e trimestrale è impostato in area rialzista e questo alscia ben sperare per il futuro. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato 2.277,34.

Dove potrebbero andare le azioni ENI?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 14,60, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 13,484 e il massimo a 15,57. I prezzi, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al rialzo/laterale. Inoltre, negli ultimi giorni il prezzo sembrerebbe aver trovato forza dal contatto con il suo POC annuale, attualmente passante in area 14,12. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato 13,70 segnato giorno 5 agosto. In quest’area passa la media mobile a 400 giorni.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di ENI?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Accumulate con target a 17,06 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 17% circa.

Settimana prossima per i mercati sarà di conferma o meno del rialzo. Come mantenere il polso della situazione grafica di breve termine?

La seduta di contrattazione del giorno 23 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.694

Eurostoxx Future

4.923

Ftse Mib Future

33.754

S&P500

5.634,6.

Cosa attendere? Probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura della prossima settimana sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

Al momento i nostri sistemi continuano a proiettare che la prossima data rilevante sarà il 19 ottobre. Al momento, tranne che cambierà qualcosa a livello grafico, riteniamo che si possa giungere ad essa con un massimo.

