Settimana nera per le banche con Banco BPM che guida la pattuglia dei peggiori del settore

Ribasso in arrivo per Banco BPM? I livelli da monitorare-Foto da pexels.com

La settimana appena conclusasi ha visto tutti i titoli legati al settore finanziario chiudere in territorio negativo. In particolare, in una settimana nera per le banche con Banco BPM che è stato tra i peggiori con un ribasso settimanale superiore al 3%. Per ritrovare un ribasso superiore bisogna tornare all’aprile di questo anno. Adesso, quindi, è fondamentale capire quali potrebbero essere i livelli chiave da monitorare e gli scenari più probabili.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Se guarda a Banco BPM dal punto di vista dei multipli di mercato, si scopre che la società è una delle più interessanti sul mercato in termini di valutazione basata sui multipli degli utili con il PE che è inferiore a 10x. Anche il rapporto prezzo su fatturato restituisce un titolo non sopravvalutato. Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Se si guarda alle prospettive future, si scopre che negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo. Nell’ultimo anno, poi, gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni degli utili per azione.

Altro aspetto molto interessante è quello legato al dividendo di Banco BPM che è tra le società con le più alte aspettative di dividendo. Sulla scia degli ultimi anni, infatti, le attese sono per un rendimento superiore al 5%. Cosa più interessante, poi, è il payout del dividendo che si mantiene sotto il 50%.

La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo. La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa (circa il 25%) e implica un importante potenziale di apprezzamento. Da ricordare, poi, che negli ultimi dodici mesi, gli analisti del consensus hanno ampiamente rivisto in maniera positiva il loro giudizio sull’azienda.

Un aspetto negativo è che l’opinione media del consensus degli analisti che seguono Banco BPM è peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Settimana nera per le banche con Banco BPM che guida la pattuglia dei peggiori del settore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 24 novembre in area 5,094 €, in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente.

Per la seconda settimana consecutiva si registra una battuta di arresto nel percorso rialzista del titolo. Di particolare importanza è la chiusura settimanale inferiore a 5,15 €. Se confermata, infatti, potrebbe spingere le quotazioni al ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

In caso contrario, il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Conquistare il mercato vendendo borse in nappa effetto bubble: ecco il brand spagnolo amato da Vip e reali