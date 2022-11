Settimana fortunata in amore e nel lavoro per 3 segni grazie a Venere in Sagittario dal 16 novembre

Chi legge l’oroscopo sa bene che gli eventi astrologici possono influenzare la vita di tutti noi. Dopo il passaggio della Luna piena nel segno del Toro che ha portato opportunità e ricchezza ad alcuni fortunati, ci attende un altro importante transito.

Infatti, nella seconda settimana del mese di novembre assisteremo a un importante avvenimento astrale: quello di Venere nel segno del Sagittario. Venere è il pianeta legato all’amore, ai sentimenti, ma anche al fascino e alla diplomazia.

Questo passaggio potrebbe aiutare ad avere maggiori opportunità di successo nella vita quotidiana e a essere più determinati a raggiungere il successo. Oggi scopriremo quali segni zodiacali potranno godere dei benefici di questo transito e in che modo.

Settimana fortunata in amore e nel lavoro per 3 segni zodiacali premiati dalle stelle

Per il segno dell’Acquario sarà una settimana davvero strepitosa. Nei prossimi giorni le opportunità di crescita sul lavoro non mancheranno e la voglia di fare sarà sempre più alta. Un incarico supplementare potrebbe portare un po’ di stanchezza, ma anche aiutare a farci spiccare tra gli altri e a guadagnare più soldi.

In amore saranno giorni felici in cui il partner si mostrerà particolarmente attento alle nostre esigenze. Cerchiamo di fare altrettanto trasmettendo alla nostra dolce metà sicurezza e affetto.

Per quanto riguarda la forma fisica, si consiglia di controllare l’alimentazione, perchè potrebbe portare problemi di sonno.

L’oroscopo dei Pesci regala buone notizie

È un momento di grande crescita personale e professionale per i nati sotto il segno dei Pesci. Chi ha dovuto affrontare un momento di crisi sul lavoro, finalmente sta per buttarsi tutto alle spalle. Dopo mesi di incertezze, finalmente gli appartenenti al segno dei Pesci potranno recuperare terreno.

È il momento di lasciare spazio all’intraprendenza e lasciarsi andare. Un pizzico di audacia è quello che serve agli appartenenti a questo segno d’acqua per fare un salto di qualità.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Venere rende tutto più facile. Con il partner c’è grande intesa e voglia di costruire un futuro insieme.

Sul fronte della salute, attenzione a qualche piccolo malanno di stagione che potrebbe rovinare il weekend.

La settimana del Capricorno sarà ricca di emozioni

Sarà davvero una settimana fortunata in amore e nel lavoro per 3 segni e l’ultimo tra questi è il Capricorno. I nati sotto questo segno di terra sono reduci da una situazione difficile sul fronte dei sentimenti. Alcuni Capricorno hanno messo in discussione il proprio rapporto di coppia a causa di infedeltà e bugie da parte del partner. Venere aiuterà gli appartenenti a questo segno a liberarsi di ogni dubbio e a ritrovare la meritata serenità.

Sul lavoro è un momento favorevole per i guadagni grazie a un aumento degli incarichi e dei clienti. Saranno settimane in cui lavorare sodo porterà tanta soddisfazione e profitti.

Anche la salute è al top da quando i Capricorno hanno deciso di vincere la pigrizia dedicandosi a un po’ di attività fisica.