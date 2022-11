Scopriamo a quali segni appartengono gli uomini più infedeli e bugiardi e a sorpresa non è l’Ariete

I segni zodiacali possono influenzare parecchio il carattere di una persona. Infatti, molto spesso chi appartiene allo stesso segno zodiacale possiede caratteristiche comuni. Quando conosciamo persone nuove può incuriosirci sapere a quale segno zodiacale appartengono, perché questo potrebbe dirci molto sulla loro personalità. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione su 2 aspetti fondamentali che riguardano ognuno di noi: fedeltà e sincerità.

Non è facile fidarsi degli altri, ma secondo l’astrologia alcuni segni zodiacali ci rendono il compito ancora più difficile. Generalmente, questo primato spetta ai segni di fuoco ed è proprio per questo che gli Ariete sono spesso considerati come gli infedeli dello zodiaco. Ricordiamoci però che uomini e donne in amore si comportano in maniera diversa. Oggi ci concentreremo sull’universo maschile e spiegheremo perché gli uomini di alcuni segni zodiacali tradiscono e mentono più di altri.

Gli uomini dell’Ariete sono passionali ma fedeli

Gli uomini dell’Ariete sono considerati tra i più inclini al tradimento perché molto passionali ed impulsivi. Tuttavia, ciò non è vero, perché gli appartenenti al segno dell’Ariete sono estremamente sinceri e schietti. I nati sotto questo segno odiano le manipolazioni e vanno d’accordo con persone dal carattere diretto ed affidabile. Per questo motivo, difficilmente un uomo dell’Ariete tradisce. Per gli Ariete, anche in amicizia è fondamentale il rispetto e una volta tradita la loro fiducia sarà molto difficile riconquistarla.

Scopriamo a quali segni appartengono gli uomini più infedeli e bugiardi dello zodiaco

Non tutte le persone riescono ad essere fedeli al proprio partner. Tra queste ci sono gli uomini appartenenti al segno della Vergine. I nati sotto questo segno spesso mentono per scelta e non per necessità. Gli uomini che appartengono a questo segno zodiacale sono dotati di grande fascino e carisma e sono abituati a conquistare gli altri con grande semplicità.

Tuttavia, non sempre ci si può fidare delle parole dei Vergine perché per ottenere ciò che vogliono sono abituati a mentire a chiunque. Inoltre, i nati sotto questo segno difficilmente riescono a dire di no ad una scappatella. I Vergine sono persone molto narcisiste ed egocentriche e questo li porta spesso a vivere più relazioni parallele.

I Leone sono tra gli uomini che tradiscono e mentono di più

Adesso scopriamo a quali segni appartengono gli uomini più infedeli. Ebbene sì, tra questi c’è il segno del Leone. Gli appartenenti a questo segno di fuoco possono essere davvero freddi e crudeli e spesso non si preoccupano dei sentimenti altrui. In amore e in amicizia, gli uomini del Leone non sono sempre leali con il prossimo e tendono a costruire realtà parallele per coprire le proprie bugie. Inoltre, i Leone sono anche molto abili a celare le proprie menzogne e quindi possono agire con grande facilità in questo modo per molto tempo. Una volta scoperti però, i nati sotto questo segno zodiacale cercheranno di negare l’evidenza cercando di convincere gli altri della propria sincerità.