L’inverno sta finendo, la tanto attesa primavera è ormai alle porte. Si inizia a pensare alla stagione calda, alle giornate sempre più lunghe, all’ora legale e a quante cose cominceranno in questo periodo, soprattutto nello sport. Il campionato del Mondo di F1 con una Ferrari, forse, finalmente competitiva. Gli spareggi per andare ai mondiali di calcio in Qatar, con tanti italiani che spingeranno gli azzurri verso l’obiettivo. Gli amanti del ciclismo che potranno gustarsi le grandi classiche prima dell’arrivo del Giro d’Italia a maggio.

Eventi che catalizzeranno l’interesse di molti, un po’ come fa sempre l’oroscopo. Con una sbirciata che si dà sempre, per vedere cosa accadrà prossimamente. Saranno Cancro e Pesci i protagonisti di quest’ultima settimana d’inverno. Stessa cosa non si può dire per un altro segno, ma andiamo con ordine.

I nati dal 22 giugno al 22 luglio saranno piuttosto vivaci sia a livello professionale che affettivo. Non solo, si lanciano anche in qualche investimento rischioso, con la consapevolezza, però, che non sarà una follia. In questa terza settimana di marzo il Cancro sarà disponibile ad ascoltare i suoi cari e a cercare insieme a loro una soluzione per i loro problemi. Molto poliedrico e assai disponibile, darà e riceverà soddisfazioni. Con il partner, poi, andrà davvero a gonfie vele.

Settimana da urlo per Cancro e Pesci, la Luna regala un buon affare a Leone mentre Urano svuota le tasche di questo segno

Non sarà l’unico segno sugli scudi, perché anche Pesci, seppure alla fine del suo mese, vivrà una settimana di grandi emozioni. In fatto di business, potrebbero arrivare gradite notizie. Sul lavoro verrà chiesto un notevole impegno, ma presto si raccoglieranno i frutti. In amore, invece, non ci saranno particolari picchi, ma si vivrà sull’onda dell’entusiasmo dell’ultimo periodo.

A proposito di business e affari, questa settimana potrebbero arrivare delle ottime notizie anche per il Leone. La Luna nel segno potrebbe portare ai nati dal 23 luglio al 22 agosto qualcosa di davvero sensazionale. Nel weekend, poi, si potrebbe festeggiare la lieta novella con un bel viaggio. Una due giorni all’insegna del relax con il proprio partner, per chi lo ha, ma da non disdegnare anche per i single. Sia mai che, per loro, non si raccolgano due piccioni con una fava sola, sotto forma di grande affare lavorativo e nuovo squillo di Cupido.

Infine, se sarà una settimana da urlo per Cancro e Pesci, molti improperi verranno, invece, lanciati dall’Acquario contro Urano. Perché tanti soldi potrebbero arrivare in questa settimana, ma altrettanti, se non di più, potrebbero uscire nel weekend. Saranno soprattutto le spese di famiglia a influenzare l’umore dei nati dal 21 gennaio a 19 febbraio. Dovranno dar sfoggio di tutta la loro pazienza per non esplodere, rompendo equilibri consolidati nel tempo. Da domenica sera in poi, tutto dovrebbe tornare alla normalità.