Questa settimana si apre con un lunedì insolito, inglobato nel weekend che diventa più lungo di un giorno. Anziché ricominciare a lavorare, viviamo i ritmi di un altro sabato e domenica, impreziositi dall’aria festosa della Pasquetta.

Questa settimana, però, avrà anche una fine speciale, perché domenica 24 andremo a letto consapevoli che lunedì prossimo sarà un altro giorno di festa e relax.

Quindi, saranno 7 giorni tra i più particolari dell’anno e per essi l’oroscopo non sarà da meno. Nonostante il fumo delle grigliate continua a vederci benissimo, acciuffando tutte le ultime novità chiacchierate da stelle e pianeti che scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Settimana da Dio per Vergine e Capricorno mentre questi 3 segni saranno sfortunatissimi anche se potrebbero ricevere una sorpresa il 20 aprile

A trionfare sui 12 protagonisti dello zodiaco sono e saranno Vergine e Capricorno.

I nati dal 23 agosto al 22 settembre saranno particolarmente impegnati in faccende lavorative dal martedì al venerdì. Questo impegno, però, verrà ripagato dalla chiusura di importanti contratti e affari che finalmente metteranno in mostra davanti al capo.

In più, potrebbero portare anche qualche soddisfazione economica, indispensabile non solo per pagare arretrati ma anche per passarsi qualche capriccio.

Nel fine settimana, invece, l’amore andrà alla grande, tra flirt, primi amori e partner che si riscoprono perfetti compagni di vita.

A fare compagnia alla Vergine, nelle vette più alte della fortuna, sarà il Capricorno, altro segno di terra. Anche per lui le giornate lavorative saranno particolarmente fitte d’impegni ma produttive.

Se è vero che la mattina ha l’oro in bocca, i nati sotto il segno del Capricorno lo dimostreranno alla grande, sfoderando una grinta fuori dal comune. Questo potrebbe portare a importanti progressi e guadagni, investiti soprattutto per arricchire il tempo libero di esperienze uniche.

Quest’energia, però, irradiata in parte dalla Luna in transito sul segno nei giorni di giovedì e venerdì, sarà la carta vincente anche in amore. La coppia vivrà un momento di grande complicità e passione fisica mentre per i single si parlerebbe di veri e propri colpi di fulmine.

3 segni sfortunatissimi

Allora, possiamo proprio dirlo, sarà una settimana da Dio per Vergine e Capricorno, tutto il contrario di quanto accadrà per altri 3 segni dell’oroscopo.

La sfortuna, innanzitutto colpirà il Leone che vivrà giornate particolarmente stressanti e malinconiche. A lavoro bisognerà rimanere concentrati, invece durante il weekend si prospetterebbero una serie di imprevisti con la “i” maiuscola.

Nella stessa barca si troverà anche lo Scorpione, annoiato da una serie di incertezze che mineranno la sua naturale sicurezza e scioltezza.

Anche i Gemelli, però, non saranno da meno, piegati da forti tensioni e problematiche economiche che potrebbero non far quadrare i conti.

Tuttavia, questa tripletta sfortunata potrebbe tirare un sospiro di sollievo durante la giornata di mercoledì 20 aprile. Infatti, il Sole transiterà in Toro e potrebbe regalare 24 ore di stabilità e la tenacia giusta per raggiungere alcuni obiettivi.

