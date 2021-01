La Redazione di ProiezionidiBorsa ha analizzato in più occasioni le novità normative che interessano le famiglie. In un recente approfondimento, avevamo visto che una direttiva europea consente a terzi di accedere ai conti correnti per offrire specifici servizi. Le novità previste dalla PSD2 sono molteplici e alcune stanno entrando in vigore proprio in questi giorni. In particolare, dal primo gennaio le banche dovranno comunicare un codice numerico alla clientela in occasione di ogni transazione telematica.

La norma impatta fortemente sulle abitudini di molti cittadini poiché senza questo codice non si potranno più fare acquisti on line. Insomma, proprio adesso che tantissimi consumatori si erano abituati a pagare con la propria carta su Internet le cose potrebbero cambiare. Vediamo quindi quali sono gli adempimenti necessari per fare shopping on line e quali alternative sono in arrivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La strong authentication

La normativa europea PSD2 prevede che dal 2021 tutte le banche debbano provvedere a maggiori verifiche per autorizzare pagamenti on line. Insomma, dal primo gennaio i correntisti beneficiano di maggiori tutele grazie alla cosiddetta strong authentication. Di contro, però, chi non si fosse adeguato in tempo, rischierà di non poter effettuare le transazioni desiderate.

Anche chi avesse già attivato il nuovo protocollo di sicurezza potrebbe però non riuscire a concludere i pagamenti. Banche ed esercenti devono infatti provvedere a recepire i nuovi standard e fino a quel momento alcune transazioni saranno indisponibili. I correntisti dovranno quindi rivolgersi al proprio Istituto e chiedere l’attivazione del nuovo servizio. A quel punto, oltre ai consueti controlli, le banche invieranno un codice tramite SMS o notifica sulla propria App. L’esercente richiederà obbligatoriamente l’inserimento della password e senza questo codice non si potranno più fare acquisti on line.

Senza questo codice non si potranno più fare acquisti on line

Abbiamo visto che la normativa comunitaria PSD2 ha previsto nuove misure a tutela dei correntisti. L’incremento delle transazioni on line comporta infatti anche un maggior rischio di clonazione delle carte di credito. Il legislatore ha quindi obbligato le banche a fornire alla clientela un’ulteriore garanzia di sicurezza. I correntisti potranno però avvalersi anche di un’altra modalità di pagamento prevista dalla PSD2. Nell’ambito del progetto Open Banking, infatti, sarà possibile pagare direttamente dal proprio conto corrente in massima sicurezza. La transazione avverrà grazie alla tecnologia detta API in maniera gratuita e assolutamente sicura per i correntisti.