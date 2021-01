Il nuovo anno è arrivato da pochi giorni e per molti le aspettative di rilancio dopo un difficile 2020 sono davvero elevate. Gli ultimi 12 mesi hanno posto le basi per rilevanti novità in ambito sociale, economico e sanitario. L’anno appena iniziato potrebbe quindi riservare grosse opportunità per far ripartire l’economia a vantaggio di cittadini ed imprese. Ma i prossimi mesi potrebbero anche far emergere nuovi equilibri e complessità da gestire. In questo articolo analizzeremo le 5 cose di cui tutti parleranno nel 2021 e che potrebbero influenzare la vita di tutti.

Le novità politiche

Il 2021 inizia con la definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Gli accordi presi in extremis tra i negoziatori di Bruxelles ed il Governo di Boris Johnson prevedono grosse novità. Ad esempio, per trascorrere un fine settimana a Londra sarà necessario un passaporto e studiare in Inghilterra diventerà più difficile ed oneroso. Inoltre, non sarà più disponibile il roaming per utilizzare il proprio smartphone nel Regno Unito e i commerci saranno rallentati. Dall’altra parte dell’Atlantico, a fine gennaio, avverrà l’avvicendamento tra il presidente Trump e il democratico Joe Biden. L’inversione di tendenza che potrebbe derivarne avrà probabilmente significative ricadute in ambito economico e negli equilibri internazionali.

Le 5 cose di cui tutti parleranno nel 2021

Tra le 5 cose di cui tutti parleranno nel 2021 ci sarà certamente il vaccino contro il Covid-19. Secondo gli esperti, la vera svolta avverrà solo quando un’elevata percentuale della popolazione mondiale sarà immunizzata. I vaccini attualmente disponibili non sembrano però sufficienti a garantire una copertura capillare, il mondo attenderà quindi buone notizie dalla scienza.

Rischi ed opportunità

Negli ultimi mesi, le normative sia negli USA che in Europa sono volte a limitare l’ascesa delle cosiddette Big Tech. Le grandi società tecnologiche sembrano ormai capaci di garantirsi una sorta di monopolio in diversi ambiti economici. Oltre a detenere un’impressionante mole di dati relativi a cittadini ed imprese. Tra le 5 cose di cui tutti parleranno nel 2021 ci saranno certamente le opportunità che nasceranno dalle nuove imprese. Ovvero da coloro che cercheranno di far concorrenza ai giganti tecnologici sfruttando la nuova regolamentazione.

Insomma, nuovi servizi e soprattutto nuovi posti di lavoro in tutto il mondo. In Italia, però, si parlerà anche di disoccupazione. Con il nuovo anno tornerà infatti la possibilità per le imprese di licenziare e le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti per la nostra economia. Abbiamo analizzato le 5 cose di cui tutti parleranno nel 2021 ma le novità non si fermeranno a questo. In un recente approfondimento, abbiamo trattato un decreto che cambierà molte cose per le famiglie italiane.