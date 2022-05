Il nostro corpo è una macchina perfetta in cui ogni cellula lavora in efficienza. E anche se è minacciato costantemente da agenti esterni, combatte costantemente per far funzionare tutto nel modo migliore. Ma anche se perfetto, il corpo va inevitabilmente incontro a deterioramento e usura per invecchiamento o malattie che possono renderlo meno funzionante.

Anche quello che mangiamo può influire sul perfetto funzionamento del nostro fisico, come nel caso del colesterolo alto. Quello che viene chiamato “killer invisibile” e che può essere causa anche di altre patologie abbastanza importanti. In questo caso specifico può essere richiesta l’invalidità civile per avere diritto a diversi benefici previsti dalla normativa. Sentire odori fantasma che altri non sentono potrebbe essere un sintomo da non sottovalutare.

Lo studio

Il colesterolo non deve essere inteso solo in modo negativo. Compito del colesterolo, infatti, è anche quello di costruire le cellule del nostro organismo. Il problema sorge quando i suoi livelli nel sangue aumentano troppo, anche a causa di un’alimentazione sbagliata. In questo caso, il rischio di malattie cardiovascolari può aumentare. La cosa che maggiormente preoccupa, quando si parla di colesterolo alto, è che si tratta di un disturbo che raramente si fa scoprire. A meno che non si effettuato apposite analisi del sangue. Un recente studio che è stato pubblicato su Laryngoscope ha sottolineato un elemento molto interessante. Sembrerebbe che possa esserci un legame tra la percezione degli odori fantasma ed il colesterolo. Si tratta del fenomeno della fantosmia, ovvero il percepire un odore che, in realtà, non è presente, che altri non sentono.

Sentire odori fantasma che altri non percepiscono potrebbe essere sintomo di questa malattia dalle gravi conseguenze

Analizzando i dati di 7.417 soggetti con età superiore ai 40 anni che dovevano riferire i valori di colesterolo ed eventuali informazioni sulla propria salute, si è arrivati ad una clamorosa scoperta. In presenza di colesterolo alto le persone riportavano di percepire degli odori fantasma. E la frequenza di queste “percezioni” era molto più alta in presenza di livelli alti di colesterolo rispetto a chi lo aveva nella norma.

Anche chi soffre di ipertensione ha riferito di essere soggetto a questo fenomeno. La cosa preoccupante è che lo studio ha associato la possibilità maggiore del 76% di ictus per chi avverte gli odori fantasma. Per chi avverte, quindi, odori che gli altri non sentono è consigliabile eseguire quanto prima analisi del sangue. Visto che lo strano fenomeno può essere associato proprio a livelli di colesterolo molto alti.

