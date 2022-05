Distribuire in maniera equilibrata gli alimenti durante la giornata potrebbe essere fondamentale per garantire un corretto apporto di nutrienti. Infatti, secondo gli esperti, sarebbe una buona abitudine consumare 5 pasti al giorno. Quindi, oltre alla colazione, al pranzo e alla cena, anche l’importanza degli spuntini sarebbe da non sottovalutare. Sgranocchiare qualcosa a metà mattinata e nel pomeriggio ci aiuterebbe a placare la fame e, di conseguenza, a mangiare meno durante i pasti principali.

Anziché mangiare le solite patatine fritte in busta, prepariamo questo snack sfizioso ma non pesante che aiuterebbe anche ad abbassare il colesterolo

Lo spuntino, quindi, non dovrebbe essere sottovalutato. Parliamo di un pasto leggero che non appesantisce lo stomaco. Possiamo mangiare della frutta secca, fresca o essiccata. Ma anche uno yogurt magro e senza zuccheri aggiunti potrebbe saziare. Alcune volte, però, sostituiamo questi alimenti salutari con degli snack confezionati (tipo le patatine fritte in busta) e delle bibite gassate, spesso molto zuccherine. Ma ecco che nelle prossime righe forniremo una ricetta davvero sfiziosa. Ideale sia come spuntino che come aperitivo.

Il protagonista del piatto è l’avocado. Un frutto che viene apprezzato anche per le sue proprietà benefiche. Infatti, secondo gli esperti, l’avocado conterrebbe grassi insaturi che potrebbero aiutare a ridurre i livelli di colesterolo. Gli ingredienti per le chips di avocado sono:

1 avocado maturo;

il succo di mezzo limone;

formaggio grattugiato q.b.;

peperoncino in polvere q.b.;

semi di sesamo q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Tagliamo l’avocado ed eliminiamo il nocciolo. Con l’aiuto di un cucchiaio, estraiamo la polpa e versiamola in una ciotola. Uniamo il formaggio grattugiato, il succo di mezzo limone, il peperoncino e aggiustiamo di sale. Schiacciamo il composto ed amalgamiamo tutti gli ingredienti. Dobbiamo ottenere una sorta di purea. Rivestiamo una teglia con della carta forno. Versiamo un po’ alla volta in un coppapasta il composto ottenuto e formiano dei dischetti sottili. Cospargiamo la loro superficie con i semi di sesamo. Ora inforniamo, in forno già caldo, per circa 10 minuti ad una temperatura di 180 gradi.

Terminata la cottura, le nostre chips di avocado saranno pronte per essere servite. Sono ottime da gustare anche fredde. I nostri dischetti croccanti possono essere accompagnati dalle classiche salse, ma anche da salumi e formaggi. Quindi, anziché mangiare le solite patatine fritte in busta, prepariamo queste chips di avocado leggere e sfiziose. Perfette da mangiare sia come spuntino che come aperitivo.

Lettura consigliata

Ecco che cosa dovremmo mangiare come spuntino per riempire la pancia e non arrivare affamati all’ora di pranzo o cena