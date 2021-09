Il melograno è un albero che produce un frutto amatissimo da tutti, l’unico difetto che ha è la difficoltà di apertura. È formato da una miriade di piccolissimi chicchi, attaccati l’uno all’altro e difficili da sgranare velocemente. Inoltre, i chicchi di melagrana possono macchiare mani e vestiti, rendendo l’operazione di sgranamento ancora più difficoltosa. Ma ecco tutti i trucchetti per sgranare velocemente la melagrana e ottenere un ottimo succo. I chicchi di melagrana si possono utilizzare per tantissime preparazioni: insalate, dolci, marmellate. Ma uno dei modi migliori per apprezzare il loro gusto acidulo e dolce allo stesso tempo è quello di mangiarli in purezza, o, ancora meglio, spremuti in un delizioso succo di frutta.

Tutti i trucchetti per sgranare velocemente la melagrana e ottenere un ottimo succo

Tagliarlo verticalmente

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un metodo velocissimo per sgranare la melagrana consiste in un taglio verticale in quattro spicchi. Prima di tagliarlo verticalmente dobbiamo fare due tagli orizzontali sulle due calotte in modo da rimuovere le parti più dure e poi procediamo al taglio verticale. In questo modo sarà semplicissimo rimuovere la buccia in spicchi e sgranare i semi velocemente e con estrema facilità.

Tagliarlo orizzontalmente

In questo caso dovremo fare tre tagli orizzontali, incidendo solo la buccia in tre parti diverse. Dopodiché tagliamo le calotte e pratichiamo un ulteriore taglio perpendicolare, che ci permetterà di staccare la buccia e di toglierla molto facilmente dal frutto.

Acqua

Questo è un metodo che in pochi conoscono, perfetto per non macchiarsi le mani e i vestiti con il succo di melagrana. Consiste nel tagliare la melagrana in spicchi verticali e sgranare i chicchi all’interno di una ciotola con dell’acqua. In questo modo si riuscirà a staccare i chicchi senza rischiare di macchiarsi in nessun modo.

Sgranatore di melagrana

Ultimamente in commercio esiste un utensile che somiglia a degli spremiagrumi e che serve appositamente per sgranare la melagrana. Questo oggetto permette di ricavare i chicchi in pochissimo tempo. Si trova in commercio in alcuni negozi specializzati o online.

Come preparare il succo di melagrana

Il succo di melagrana è semplicissimo da preparare. Prepararlo con l’estrattore di succhi sarebbe la scelta migliore per riuscire ad estrarre tutto il succo da questi piccolissimi chicchi. Se non si ha l’estrattore di succhi si può scegliere tra diverse alternative. Una di queste è usare uno spremiagrumi. In questi casi si taglia la melagrana in due, proprio come si farebbe con un’arancia, e si spreme il succo nello spremiagrumi normalmente. Il risultato sarà un ottimo succo di melagrana pronto da gustare.

Approfondimento

Come preparare un integratore energetico naturale ed economico in poche semplici mosse