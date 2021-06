Tempi duri per i possessori di carte di credito perché ci sono dei cambiamenti radicali in vista. L’utilizzo più amato dagli italiani è proprio quello del ritiro di contante dagli sportelli automatici. Si faccia attenzione perché sembra incredibile ma il futuro non ci permetterà più il ritiro di contanti dagli sportelli automatici con carta di credito.

Stop agli sportelli

Fra qualche anno ci si recherà agli sportelli ATM per ritirare dei contanti e troverà una sorpresa. Lo sportello automatico sarà non operativo, ovvero non si potrà più ritirare denaro. Non è proprio fantascienza perché già la banca l’olandese ING, conosciuta per il Conto arancio, a partire dal 1° luglio 2021 manderà in pensione gli sportelli automatici.

Sarà una sorpresa per tutti anche per coloro che appartengono ad altre banche. La ING non ha fatto altro che anticipare quello che probabilmente succederà anche con le altre banche presenti in Italia.

Un bel dilemma

Il dilemma allora che molti italiani avranno sarà se valga veramente la pena d’usare i contanti. In futuro i biglietti di banca saranno rimpiazzati progressivamente dalle operazioni elettroniche proprio come si fa oggi. Non più pagamenti in contanti, ma solo con carte elettroniche.

Il vantaggio pratico è di eliminare dai pagamenti il resto, che crea notevoli gruzzoli di piccole monete. Eliminare tutti i costi sulla produzione delle banconote e delle monete. I pagamenti saranno notevolmente più veloci e non si vedranno più ladri entrare nei negozi e per portar via un bottino in contanti.

Una volta che i contanti saranno sempre meno usati, non ci sarà più bisogno di avere gli sportelli automatici da cui ritirarli. Ciò che la banca ING fa per primo in Italia sarà presto seguito da altre banche e i vari distributori automatici saranno tutti dei vecchi ricordi come le cabine per i telefoni a gettoni. Molto probabilmente i soldi contanti resteranno ancora per un po’ una prerogativa esclusiva della Banca d’Italia.

Le banconote resteranno così fra qualche tempo solo un nostalgico ricordo o un motivo di collezionismo da far guadagnare molti euro.