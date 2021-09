Soprattutto nell’ultimo anno sono state tantissime le persone che hanno deciso di coltivare un orto sul proprio terrazzo o all’interno del giardino. D’altronde, con moltissime attività ferme a causa delle restrizioni, quella dell’orto è apparsa per molti un’ottima soluzione. Non soltanto per tenersi impegnati, ma anche per imparare cose nuove riguardo un campo per tanti sconosciuto.

Difatti, coltivare le piante non è affatto un gioco da ragazzi, anzi. Si tratta di un’attività complessa e che richiede la conoscenza di molte nozioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dietro l’angolo

I problemi che si possono incontrare mentre si cura un orto, infatti, non sono pochi. Dagli imprevisti causati dal tempo all’attacco improvviso di parassiti e insetti, la lista è lunga.

L’importante è, dunque, attrezzarsi di modo da farsi trovare, almeno il più delle volte, sempre pronti. Così da avere meno problemi possibile e godersi i meravigliosi risultati che si possono raggiungere una volta che le piante cresceranno sane e rigogliose. Perciò, oggi vogliamo svelare una tecnica per non farsi trovare impreparati nel caso si presenti una minaccia molto comune. Vediamo di che si tratta.

Sembra assurdo ma coltivando questa pianta nell’orto potremmo salvarci dagli attacchi della cocciniglia

Uno dei primi insegnamenti da imparare che riguardano l’orto riguarda la disposizione delle piante. Non deve essere mai casuale. È importante comprendere, infatti, come le piante tra loro possono aiutarsi o, al contrario, possono mettersi i “bastoni tra le ruote” a vicenda.

Per questo capire quali sono le coppie che funzionano e quali no diventa necessario al fine di non trovarsi continuamente a dover risolvere problemi. Non a caso, poco tempo fa abbiamo, ad esempio, svelato come per non compromettere il terreno non bisognasse fare questo errore con il mais nella disposizione dell’orto.

Oggi riveliamo, invece, il sorprendente talento di una particolare pianta. La quale, se messa appunto nel posto giusto, potrà rivelarsi fondamentale per allontanare un parassita temutissimo. Difatti, sembra assurdo ma coltivando questa pianta nell’orto potremmo salvarci dagli attacchi della cocciniglia.

Sarà per molti una sorpresa ma stiamo parlando dell’aglio. La pianta di aglio, infatti, si presenta come un’importante arma contro la cocciniglia, un insetto estremamente pericoloso per il nostro orto. In quanto attacca diverse parti della pianta ed è un insetto estremamente resistente.

Tuttavia, nei confronti della pianta di aglio, si rivela essere piuttosto vulnerabile. Motivo per cui molti consigliano di posizionarla accanto alle piante che si considerano più delicate e soggette agli attacchi. Così facendo, non solo aiuterà le radici della pianta infetta a completare la guarigione, ma la proteggerà anche da attacchi futuri. Non sempre, purtroppo, la pianta d’aglio da sola potrà scongiurare l’arrivo di questo insetto, tuttavia si tratta di un’importante azione preventiva. Utilissima alla composizione e alla prosperità di tutto l’orto.