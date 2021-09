Con l’arrivo dell’autunno, arriva anche la stagione fredda in cui i malanni si fanno sentire. Infatti, con il freddo improvviso e gli sbalzi di temperatura tipici del cambio di stagione, non è raro prendersi un raffreddore. Ma non solo, sono molti i disturbi che si possono manifestare in questo periodo e tra i più irritanti ci sono i disturbi intestinali. La gastroenterite, che in molti chiamano comunemente influenza intestinale, è molto comune con l’arrivo del freddo e decisamente poco piacevole. Tuttavia, esistono diverse buone abitudini che permettono di curarla rapidamente e di tornare in forma nel più breve tempo possibile.

Che cos’è

La gastroenterite è un disturbo intestinale che può insorgere per diverse ragioni, per cui non esiste una sola causa scatenante. Tra le cause della gastrite ci sono virus, batteri, protozoi, miceti ed elminti. Ad esempio, la Salmonella può provocare la gastroenterite. Tuttavia, si manifesta molto spesso con l’arrivo del freddo e si caratterizza per alcuni sintomi, ovvero:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

diarrea;

vomito;

dolori addominali;

debolezza.

A seconda della durata del malessere, si può parlare di gastroenterite acuta o cronica. La prima si risolve in pochi giorni ed è la più comune, con la seconda invece i sintomi perdurano per oltre un mese.

In alcune parti del Mondo la gastroenterite è molto diffusa e grave, a causa di una minor igiene e del consumo di alimenti mal conservati. In Europa e in generale nei Paesi sviluppati invece, la gastroenterite è piuttosto comune, ma meno grave. Proprio in questi Paesi la gastroenterite ha un picco nei mesi invernali ed è causata prevalentemente da virus. Vediamo ora come fare per riprendersi in fretta da questo malessere.

Sono questi i consigli degli esperti per affrontare nel modo migliore questo comune disturbo autunnale

Per affrontare al meglio la gastroenterite, il consiglio più importante da parte degli esperti è di consultare il proprio medico per la miglior terapia. Dopodiché, è bene bere molta acqua per mantenersi idratati. Infatti, vomito e diarrea possono indurre una forte disidratazione nel paziente, soprattutto se persistono per diversi giorni.

Inoltre, anche se può risultare difficile, si consiglia di non rimanere a digiuno, ma di mangiare per recuperare le forze. Comunque, non tutti gli alimenti sono consigliati in questi momenti: meglio scegliere alimenti leggeri, poco conditi e facili da digerire. Ad esempio, pane, riso, mele, minestrine sono più che benvenute, ma meglio evitare i prodotti integrali. Anche il pesce e la carne magra vanno più che bene, mentre sono da evitare il caffè, che stimola la motilità intestinale e l’alcool.

Perciò, sono questi i consigli degli esperti per affrontare nel modo migliore questo comune disturbo autunnale. Infine, molto spesso i dottori consigliano di assumere dei fermenti lattici, che sono ottimi per ripristinare l’equilibrio intestinale.

Approfondimento

Ecco come arrivare forti e preparati all’autunno, rafforzando il sistema immunitario con questo frutto dimenticato