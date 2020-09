Segui tutti questi consigli su come prendere peso in modo efficace. Perché la parola dieta indica uno stile di vita. L’approccio nei confronti dell’assunzione di cibo. E così c’è la dieta dimagrante, ma c’è pure quella per ingrassare. Ovverosia pure quella per prendere peso. Ma come il dimagrimento, pure l’aumento di peso deve essere pianificato attraverso un’alimentazione equilibrata. E nel caso rivolgendosi ad un nutrizionista.

Come prendere peso in modo efficace con strategia e senza strafare

Segui tutti questi consigli su come prendere peso in modo efficace. A partire dallo scordarsi dell’idea di voler ingrassare mangiando il cosiddetto cibo spazzatura. Se per esempio devi mettere 5 chili lo puoi fare in un paio di mesi. Ovverosia aggiungendo in maniera strategica le calorie ai cibi.

Per esempio, su come prendere peso in modo efficace, mettendo un filo d’olio in più nella zuppa. Aggiungendo pure il formaggio nel panino col salame che mangi a merenda. Oppure ancora sostituendo di tanto in tanto i bicchieri d’acqua bevuti giornalmente. Facendolo con qualcosa di più calorico. Dal frullato al latte e passando per il frappè.

La dieta per ingrassare? Le proteine non possono mancare nella dieta

Su come prendere peso in modo efficace c’è anche da dire che la dieta deve essere proteica. E questo specie quando l’aumento di peso è legato all’incremento della massa muscolare. E quindi, senza eccessi, via libera in tal caso alla carne rossa. Ma anche ai pesci che sono ricchi di grassi sani. E lo stesso dicasi per l’assunzione di proteine vegetali come quelle contenute nei fagioli. Per variare vanno bene pure i ceci, i piselli e le lenticchie.

Come ogni buona dieta che si rispetti, inoltre, la frutta e la verdura non devono mai mancare. Ma visto che si deve prendere peso al posto del sedano che ha poche calorie si possono scegliere altri alimenti. Quelli spiccatamente amidacei come il mais e le patate. Ma anche le zucche e frutti come avocado e banana.