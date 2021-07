Tradizionalmente l’estate è il periodo per antonomasia da trascorrere all’aperto.

Da fine maggio a fine settembre le temperature permettono di dedicarsi alle diverse attività in mezzo alla natura.

Negli ultimi anni, però, non sempre è possibile fare le attività pianificate.

Il meteo gioca un ruolo fondamentale nel concedere o privare della possibilità di partecipare oppure organizzare determinati eventi.

Il cambiamento climatico è evidente a tutti e le ripercussioni causano non solo grandi problemi all’ambiente ma disfano anche i progetti e piani programmati.

Ecco allora come gestire al meglio la situazione.

Seguendo questi consigli mai più imprevisti causati dal meteo o eventi posticipati

Il primo, più banale ma mai scontato: seguire e consultare le previsioni meteo.

Quale canale scegliere per consultarle?

Nonostante tutti gli smartphone abbiano dei widget appositi, per permetterci di consultare in tempo reale le previsioni, l’ideale sarebbe affidarsi ai siti ufficiali.

Affidabilità deve essere la parola d’ordine

In Italia ogni Regione ha una pagina di riferimento gestita dall’Aeronautica Militare.

La sicurezza è molto alta, anche se non è sempre possibile avere un dettaglio orario.

Ovviamente rimangono a disposizione tutti gli altri siti che possono aiutare a capire meglio gli orari migliori, o viceversa, quelli peggiori per le attività, in base al meteo.

Il secondo consiglio è quello della location versatile.

In caso di evento non differibile è importante individuare dei posti che permettano anche una soluzione al chiuso, in modo rapido e veloce.

Questa accortezza permette di non perdere completamente l’attività pianificata, ma eventualmente solo di ridimensionarla.

Un altro consiglio: prevedere la diversificazione del progetto

Già in fase di ideazione si può progettare un piano B che sia immediatamente gestibile nel caso di condizioni meteo avverse.

Quando è possibile, sarebbe ideale, immaginare più date per il medesimo evento, cosicché tutti possano partecipare.

Questo consiglio è ideale per tutte le attività non legate a cerimonie che possono essere spostate agevolmente nel tempo.

Seguendo questi semplici consigli non avremo mai più imprevisti causati dal meteo e mai più eventi posticipati.