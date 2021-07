Camping e glamping, le soluzioni migliori per le vacanze nella natura

La vita oggi è sempre più frenetica, agitata e sconvolta da notizie che fanno sempre correre la mente più del dovuto.

Il risultato? Un accumulo di stress e fatica.

L’estate rappresenta non solo un momento dedicato alle ferie, ma anche al relax e alla disintossicazione dagli aspetti pesanti e negativi che travolgono tutti.

Da sempre la migliore terapia, ed anche la più economica, consiste nel passare del tempo in mezzo alla natura.

Se le occasioni e le possibilità di fuga dalla realtà sono poche è necessario fare di necessità virtù.

Ecco come camping e glamping si rivelano le soluzioni migliori per le vacanze nella natura

A prescindere dal budget che si può investire nelle ferie, stare in mezzo alla natura si rivelerà divertente, stimolante e molto rilassante.

Ognuno può scegliere le soluzioni migliori per le vacanze nella natura analizzando i pro e i contro di camping e glamping.

Partiamo dal tradizionale camping.

Si possono trovare, a seconda delle proprie esigenze e dei luoghi che si intendono visitare, piazzole (per tenda, camper o roulotte), case mobili, bungalow.

Alcuni offrono anche servizi di vera e propria hôtellerie, affiancando residence e hotel ai più tradizionali servizi.

Il metodo di camping più noto è probabilmente quello dell’uso delle piazzole in cui si installano i propri mezzi: tende, roulotte, camper.

Solitamente è anche il metodo più economico.

Non si fornisce alcun servizio, se non allaccio alla rete elettrica e uso dei servizi igienici e di carico e scarico per le acque.

Invece nelle varie strutture, (bungalow, case mobili ecc.), si prevede un prefabbricato con arredamento e dimensioni variabili.

Le attrazioni del campeggio, (piscine, parchi, ecc.) possono essere o non essere incluse a seconda della politica commerciale adottata.

Il glamping, invece, prevede una soluzione intermedia: il campeggio mette a disposizione, oltre ai servizi già citati, anche una tenda arredata.

Spesso, infatti, la tenda prevede una pavimentazione, un vero e proprio angolo cottura in miniatura, un letto confortevole e punti luce.

La sensazione che regala il glamping è di campeggio di lusso, ottima soluzione per chi non vuole lasciare tutti i comfort a casa.

Passare del tempo nella natura è una vera e propria risorsa terapeutica, perché non approfittarne scegliendo camping o glamping per le vacanze?