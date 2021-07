Il tempo passa per tutti e, che ci piaccia o no, il corpo mostra i segni dell’avanzare dell’età.

Crescere è normale e forse anche piacevole, tuttavia, invecchiare lo è sicuramente un po’ meno. Se le prime rughe appaiono intorno ai 30 anni, a 50 e 60 il nostro viso è certamente molto diverso da due decenni prima. Non si tratta soltanto delle zampe di gallina o della ruga sul contorno labbra, ma di un cambiamento radicale della nostra pelle. Infatti, con il passare degli anni, notiamo, con grande dispiacere, che le braccia sono meno toniche e così anche le gambe. In questi casi, si prescinde dal peso forma personale, la questione riguarda proprio la nostra cute.

Ci sono, però, due parti del corpo che più di altre mostrano i segni del tempo e che, quindi, richiedono qualche cura in più.

Mai sottovalutare queste due parti del corpo per sembrare più giovani dopo i 60 anni

Ci riferiamo al collo e alle mani, ritenute la chiave per scoprire la nostra età. È per questa ragione che è importante cercare di mantenerle sempre toniche e in salute, ma come fare? Molto semplice, idratandole. Per quanto possa sembrare una cosa semplice e soprattutto scontata, spesso sottovalutiamo dettagli in realtà molto importanti.

Infatti, la prima cosa da fare per essere ben idratati è bere molta acqua, il che fa bene all’organismo nel suo complesso. D’altro canto, è fondamentale utilizzare un’apposita crema sul collo e sulle mani ben pulite, da applicare la sera e la mattina. Per i dettagli su come spalmare la crema in modo da ottimizzarne gli effetti, si veda questo articolo di qualche settimana fa (link qui).

Mai sottovalutare queste due parti del corpo per sembrare più giovani dopo i 60 anni, non dovremo fare altro che dedicargli un po’ di attenzione.