Segni zodiacali bravi a spendere denaro e altri che stupiscono negli affari

Alcuni segni sono propensi a spendere, altri a guadagnare. Spesso chi ama l’azzardo non può farne a meno e il carattere fumantino incide sulle scelte di tutti i giorni.

Il segno dell’Ariete ama spendere i soldi, ha le mani bucate, i professionisti portano avanti gli affari con azzardo e quando guadagnano pretendono ancora di più. Anche chi è un lavoratore dipendente non riesce a essere oculato e i conti a fine mese potrebbero non tornare.

Il segno dei Gemelli non ha 2 mani bucate ma 4. È influenzato da Mercurio, Pianeta legato a denaro e affari, chi è nato sotto questo segno non ama stare fermo. Un guadagno può portare un nuovo investimento e le spese da affrontare potrebbero aumentare. Ma ai Gemelli non interessa. Conquistato un mondo occorre conquistarne un altro, perché mercati e fondi non dormono mai.

Segni sofisticati e scelte artistiche

Tra i segni zodiacali bravi a spendere non c’è il Toro. Sarebbe un segno risparmiatore, che ama godersi lusso e cose belle della vita ma non ama rischiare. Il 6 maggio sarebbe la data di nascita di Gordon Gekko, personaggio di fantasia che ha stuzzicato i professionisti di Wall Street. La scelta del mese potrebbe essere criticata, soprattutto se pensiamo che a dominare il Toro è Venere, segno di bellezza e romanticismo.

Anche il Cancro è un grande risparmiatore. Sempre alla ricerca di un reddito fisso e sicuro, di una copertura finanziaria, preferisce buttarsi sugli immobili che non su azioni o certificati poco affidabili. Ma l’influenza della Luna potrebbe farsi sentire e se un giorno l’umore dovesse peggiorare, una spesa pazza non sarebbe da escludere.

Abilità innate e fiuto per gli affari

Quali sono i segni zodiacali bravi a spendere? Quelli che accumulano con più facilità. E in questo il Leone è insuperabile. Insegue il successo in modo maniacale, si concede una vita ricca e opulenta e poi torna alla carica. Lavorare e accumulare è ciò che lo riempie di adrenalina, stare in trincea o in prima fila non fa differenza. Per questo riesce a muoversi tra amici e nemici con grande abilità.

Anche il segno della Vergine si difende. Chi è nato sotto questo segno è abile nel pianificare e nel progettare. Nasconde risorse ovunque e preleva nel momento del bisogno. Nessun rischio improvvisato, il segno della Vergine sa quel che fa. Consideriamolo affidabile se ci dà qualche consiglio finanziario.

Segni zodiacali bravi a spendere e scelte discutibili

Il segno dello Scorpione ama fare shopping, un’attività che potrebbe sfociare nella compulsione. Quando lo fa compra di tutto e spesso compra il superfluo. È sempre sopra le righe quando sceglie un vestito o un arredo, usa la fantasia, la creatività, ma ciò che compra non sempre è di alta qualità. Non si capisce se sia eccentrico o se voglia esserlo. Sicuramente lo è il suo guardaroba.

Al contrario, il Sagittario ama fare shopping con razionalità. La sua missione è comprare solo cose che rispecchiano la propria personalità, in casa ama essere circondato dagli oggetti preferiti. Mette da parte l’estro per ottenere ambienti confortevoli ed eleganti.