Secondo voi parlano di più gli uomini o le donne? Ecco quello che rivela la scienza

Quanto ci piace chiacchierare e quanto siamo curiosi di sapere gli ultimi gossip in città! Inutile negarlo, anche gli animi più riservati o quelli poco interessati alle persone che lo circondano, all’occorrenza diventano ottimi ascoltatori ed oratori. Un’abilità, quella del parlare, che ci rende unici nel nostro genere e che fa emergere personalità e modi di vivere di ciascuno di noi.

Nell’immaginario collettivo la “chiacchierona” per antonomasia è la donna. Gli uomini, descritti come povere vittime, subiscono lunghi, seri e tortuosi discorsi della controparte. Minuti interminabili di parole su parole che finiscono per sfinire chi sta ascoltando il discorso tentando di uscirne bene. Ma sarà veramente così? Ecco cosa dice la scienza.

Secondo voi parlano di più gli uomini o le donne? Lo studio

Ad affrontare il singolare e curioso argomento l’Università del Maryland situata a College Park negli Stati Uniti. I ricercatori hanno analizzato il comportamento di dieci bambini, cinque maschietti e cinque femminucce, dai 4 ai 5 anni. I test hanno dimostrato che le bambine prescelte per la ricerca presentavano il 30% in più di una particolare proteina, la FoxP2, conosciuta come la “proteina del linguaggio”. Questo, secondo gli esperti sta a significare che generalmente le femmine imparano a parlare prima dei maschietti grazie agli effetti della FoxP2. Dunque, in sostanza, le donne sono più chiacchierone. Un responso non per forza negativo, in quando sempre secondo gli esperti, questa caratteristica agevola le donne nell’assimilazione di parole e nell’accrescimento più veloce del loro vocabolario. In termini scientifici stiamo parlando della pronuncia di circa 20.000 parole al giorno, a differenza degli uomini che ne pronunciano solo 7.000.

