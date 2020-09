E se la tua intelligenza fosse superiore alla media? Ecco cosa devi sapere per scoprirlo

Normalmente non diamo troppo peso alle nostre caratteristiche psico-somatiche. Sappiamo che siamo fatti in un certo modo, che riusciamo a svolgere con più facilità alcune azione ed altre meno. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza e quelli in cui siamo carenti. Tuttavia, l’intelligenza si muove, cresce con noi e ci rende quello che siamo. Per alcuni tratti siamo simili ad altri soggetti. Sarà a causa dell’intelligenza?Secondo voi, cosa hanno in comune le persone intelligenti?

E se la tua intelligenza fosse superiore alla media? La risposta della scienza

Molti ricercatori hanno raggruppato alcune caratteristiche che sembrano presenti in tutti i soggetti più intelligenti. Ecco alcuni segnali di un’intelligenza fuori dalla media:

L’altezza

Secondo uno studio americano all’età di 3 anni i bambini più alti ottengono performance cognitive maggiori di quelli più bassi. Da adulti, questi soggetti tendono a raggiungere con più facilità performance migliori e fare carriera in azienda.

Essere mancino è un segno distintivo

Secondo gli scienziati, essere mancini sarebbe segnale di maggiore intelligenza. A loro sono attribuite infatti maggiore creatività, disposizione a pensare fuori dagli schemi, velocità di elaborazione delle informazioni. I mancini godono in generale di una migliore connessione tra i due emisferi cerebrali, una caratteristica che dà loro migliori capacità oratorie, e li distingue nei compiti che richiedono coordinazione visuo-spaziale, come alcune discipline sportive.

Essere una persona ansiosa

Sembrerebbe che gli individui ansiosi risultino più intelligenti. Probabilmente, è l’ansia stessa a costringere la mente ad essere più concentrata in alcune azioni.

Hai studiato musica da piccolo

Secondo una ricerca canadese, condotto su 48 bambini tra i 4 e i 6 anni, lo studio della musica può migliorare le capacità verbali in questa fascia di età.

E se la tua intelligenza fosse superiore alla media? Sei una persona divertente ecco cosa dice la scienza

Un’altro studio americano, invece, ha sottoposto 400 studenti di psicologia a un test che misurava la loro intelligenza verbale e la capacità di ragionamento. Gli stessi studenti sono poi stati invitati a creare delle didascalie per dei cartoni animati. Il risultato ha dimostrato che quelli che avevano ottenuto punteggi più alti nei test, erano anche i più brillanti e spiritosi.

Sei il primogenito

Sembrerebbero più fortunati i figli primogeniti. Per i ricercatori dell’Università di Oslo, i figli più grandi sono più intelligenti del 2,3% rispetto ai fratelli minori.

Sei un tipo disordinato

L’Università del Minnesota ha realizzato uno studio che analizzava le implicazioni dell’ordine e della disorganizzazione nella creatività. I ricercatori hanno concluso che chi viveva in stanze disordinate era più creativo di coloro che dimoravano in camere ordinate.

Il tuo animale domestico è un gatto

Saranno soddisfatti gli amanti dei gatti. Sempre uno studio americano, condotto su 600 studenti di un college, ha dimostrato che chi possedeva un cane otteneva risultati inferiori nei test rispetto a chi aveva un gatto.

