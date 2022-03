In casa non facciamo altro che pulire, ma ci sono posti ed oggetti a cui non pensiamo veramente mai. Magari, infatti, ci concentriamo tantissimo nel pulire il pavimento, il lavandino, il forno, la doccia e il water, mentre altri oggetti li ignorano e non li puliamo mai.

Ad esempio, per quanto riguarda i tappeti di casa, lo zerbino della porta d’ingresso viene trascurato, perché è una zona che non laviamo spesso. Certo, lavare lo zerbino di casa può essere complicato, ma proprio per questo motivo ci sono degli spray disinfettanti che possiamo spruzzarci sopra.

Ma tra tutti questi infiniti oggetti che nessuno mai pulisce, c’è un oggetto in cucina che è un vero covo di batteri. In realtà, ne avevamo già parlato e anche visto dei metodi fai da te per disinfettare questo oggetto. Adesso, però, arriva la conferma da parte della scienza.

Stiamo parlando della spugnetta che usiamo in cucina per lavare i piatti. Si potrebbe pensare che la colpa dei batteri sia del cibo che rimane attaccato alla spugna. In realtà, non è del tutto vero.

Secondo questa nuova ricerca scientifica ecco l’oggetto più sporco e pieno di batteri che abbiamo in cucina

In cucina uno degli oggetti più sporco e pieno di batteri che c’è è proprio la spugna. Anche se la usiamo poco, perché abbiamo la lavastoviglie, in realtà si riempie lo stesso di batteri. Ma come mai? La colpa sta proprio nella struttura della spugna che favorisce la proliferazione dei batteri.

I ricercatori hanno scoperto che la spugna praticamente imita la struttura del suolo e questo la rende un ambiente ospitale per la diversità microbica. Gli studiosi della Duke University da questa ricerca quindi consigliano sempre di usare poco detersivo e poi di strizzare bene la spugna per rimuovere tutta la schiuma.

Quindi, la prossima volta che usiamo la spugna in cucina, ma a questo punto anche quella del bagno, controlliamo bene il suo stato e controlliamo anche attentamente che non sia rovinata. Magari è da un po’ di tempo che non la cambiamo e ha bisogno di essere cambiata, perché, appunto, secondo questa nuova ricerca scientifica è l’oggetto più sporco che possiamo avere nel nostro lavandino.

