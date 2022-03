Le creazioni a cui possiamo dar vita ai fornelli sono davvero infinite e interessanti. In cucina, infatti, possiamo lasciar viaggiare la fantasia. Solo in questo modo, potremo realizzare dei piatti unici e davvero squisiti, che faranno venire l’acquolina in bocca a tutti i commensali. Ma se per ora le idee scarseggiano, non dobbiamo preoccuparci. Ci sono alcune ricette già pronte che sicuramente non deluderanno le aspettative.

Tartare di cervo, una vera e propria squisitezza perfetta per una cena romantica o per un evento speciale

La ricetta che proponiamo oggi è la tartare di cervo, una vera e propria delizia che sicuramente renderà la nostra cena unica e speciale. Se pensiamo di prepararla per il nostro partner per un momento romantico, potremmo avere una serata con i fiocchi. Per realizzarla, ci serviranno:

300 g di filetto di cervo;

3 bacche di pepe bianco;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 bicchiere di vino bianco;

scaglie di tartufo nero;

sale.

E ora vediamo i passaggi necessari per realizzare questa ricetta così speciale.

Ma che bontà questa tartare unica e incredibilmente saporita facilissima da preparare anche per chi è alle prime armi ai fornelli

Come prima mossa dovremmo occuparci del filetto di cervo, vero e proprio protagonista del piatto. Tagliamolo in piccoli cubetti, pulendo la carne dal grasso e tagliando via i nervi. Intanto, in una ciotolina, aggiungiamo lo spicchio d’aglio e le bacche di pepe bianco (entrambi pestati). Prendiamo una padella e mettiamo a marinare la carne, versando a poco a poco il vino bianco e le spezie appena indicate. Quando la carne sarà cotta a puntina, tagliamola con il coltello in cubetti ancora più piccoli, così da iniziare a dare forma alla nostra tartare. Impiattiamo e aggiustiamo di sale. Se vogliamo, possiamo aggiungere nuovamente del pepe tritato, in base ovviamente ai nostri gusti. Spolveriamo del tartufo su tutta la ricetta e serviamo immediatamente. Lo penseremo tutti sicuramente.

Si può conservare?

Ma che bontà questa tartare unica e incredibilmente deliziosa che renderà felice il nostro palato. Ovviamente, questo piatto non è consigliato per essere conservato, per questo dosiamo bene la quantità degli ingredienti. La carne di cervo, per essere buona, andrebbe mangiata subito. Per questo, cerchiamo di non far avanzare nulla e godiamoci la nostra speciale cena con la persona con cui vogliamo condividere un momento così bello.

