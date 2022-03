Con la carne possiamo realizzare tantissime gustose ricette. Alcune saranno sicuramente più facili da preparare, mentre altre possono sembrare più complesse, soprattutto perché i tempi di cottura sono lunghi.

Ad esempio gli hamburger possiamo cuocerli in padella con un filo d’olio e, così, in poco tempo saranno pronti. Aggiungiamo qualche spezia, se del nostro piccolo orto ancora meglio, e il gioco è fatto. Ma per fare l’arrosto, c’è bisogno di molto più tempo, un po’ più di arte culinaria e di pazienza. Stessa cosa vale per le polpette, oppure se vogliamo fare il polpettone, oppure alcuni filetti particolari.

Quando cuciniamo la carne, spesso questa diventa secca e quindi un pochino dura. Sicuramente il modo in cui la cuciniamo influisce molto sulla sua morbidezza. Se infatti la cuociamo con il fuoco del fornello tanto alto, la probabilità che questa venga fuori secca è alta. Quindi cuociamola sempre a fuoco dolce, prima da una parte e poi dall’altra. Esiste, però, un altro metodo per cucinare il nostro pezzo di carne e renderlo così super morbido.

La carne spesso rimane dura e secca ma ecco un modo per cucinarla morbida e gustosa

Esiste ovviamente un metodo per cucinare la carne e far sì che questa non risulti dura come un sassolino. E stiamo parlando della famosa cottura sottovuoto. Questa possiamo farla in due modi. Per il primo non ci servirà nulla di particolare, per il secondo invece uno strumento realizzato apposta per questo tipo di cottura.

Come cuocere la carne sottovuoto

Prima cosa da fare è scottare la carne in padella, da un lato e dall’altro. Poi prendiamo una bustina per il sottovuoto e chiudiamo la carne al suo interno. Ora prendiamo una pentola piena d’acqua calda oppure mettiamo in un forno a vapore a temperatura non troppo elevata, tra i 50° e 75°, e cuociamo la nostra carne. Per la cottura in acqua i tempi ovviamente sono un po’ lunghi, ma il risultato sarà fenomenale. Ed è importantissimo che la temperatura dell’acqua sia costante e non oscilli mai.

Altra opzione è invece quella di acquistare, o magari già lo abbiamo, un forno ad acqua per cottura sottovuoto a bassa temperatura. Avere questo forno permette una cottura omogenea della carne e anche più rapida. In commercio ce ne sono tantissimi che hanno svariati prezzi. Ad esempio abbiamo il Laica Sous Vide oppure il famoso Roner. Questi hanno la capacità di garantire una temperatura dell’acqua costante. E allora la carne spesso rimane dura e secca ma con questa cottura non lo sarà più.

