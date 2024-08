Secondo l’oroscopo cinese, tre segni zodiacali si preannunciano particolarmente fortunati a settembre. Se saranno pronti a cogliere le opportunità che le stelle gli daranno, avranno l’occasione di vivere momenti pregni di grandi soddisfazioni. Ricordiamo che, a differenza dell’oroscopo nostrano, quello cinese assegna i segni zodiacali in base all’anno e non al mese di nascita.

Secondo l’oroscopo 3 segni zodiacali cinesi saranno i più fortunati a settembre: Drago

A questo segno appartengono i nati negli anni 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 e 2024. Tuttavia, poiché l’anno cinese segue il calendario lunare, è importante verificare la data precisa del Capodanno cinese in ciascun anno per determinare esattamente il segno. Se qualcuno è nato a gennaio o febbraio, potrebbe appartenere al segno dell’anno precedente.

Il Drago è spesso associato a potere, fortuna e successo, e a settembre la sua stella brillerà particolarmente luminosa. Questo segno potrebbe incontrare nuove opportunità lavorative o personali che potrebbero cambiare in meglio il suo percorso. L’energia del Drago sarà al massimo, permettendo a chi è nato sotto questo segno di realizzare grandi progressi in vari aspetti della vita.

Topo

Sono di questo segno i nati negli anni 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020.

Il Topo, noto per la sua intelligenza e astuzia, vedrà settembre come un mese di svolta. Questo segno zodiacale potrebbe beneficiare di fortunate coincidenze, come l’incontro con persone influenti o il successo in progetti iniziati tempo fa. Le loro capacità di pianificazione e la loro natura pragmatica saranno ricompensate, portando a una fase di crescita e prosperità.

Scimmia

Alla Scimmia, appartengono coloro che sono nati negli anni 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016.

Questo segno, con il suo spirito avventuroso e la sua mente acuta, avrà un settembre fortunato. La creatività e l’innovazione che caratterizzano questo segno saranno particolarmente apprezzate, aprendo la strada a nuove opportunità. Che si tratti di un’avventura professionale, di un investimento o di una scoperta personale, la Scimmia riuscirà a sfruttare al meglio ogni situazione.

Quindi, secondo l’oroscopo 3 segni zodiacali cinesi saranno i più fortunati a settembre. Eccoli svelati.

