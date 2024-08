Palma de Maiorca, una delle destinazioni più amate delle Isole Baleari, è nota per le sue spiagge incantevoli, il clima mite e l’atmosfera vivace. Non sorprende che molti sognino di acquistare una casa in questa affascinante città. Tuttavia, i prezzi immobiliari a Palma de Maiorca sono piuttosto elevati, riflettendo la popolarità della località.

Ecco il prezzo di una casa nell’amatissima Palma de Maiorca

Il costo di una casa a Palma de Maiorca varia notevolmente in base alla zona, alle dimensioni e al tipo di immobile. In media, il prezzo al metro quadro per un appartamento si aggira intorno ai 4.000 – 5.500 euro, ma nelle zone più esclusive e centrali, come il centro storico o il quartiere di Santa Catalina, i prezzi possono facilmente superare i 6.000 euro al metro quadro. Le ville di lusso con vista mare, invece, possono raggiungere cifre ben più elevate, arrivando anche a 10.000 euro al metro quadro o più. Ecco il prezzo di una casa nell’amatissima Palma de Maiorca.

Zone più ambite

Tra le zone più ambite per l’acquisto di immobili a Palma de Maiorca si trovano il centro storico, con le sue strette vie piene di storia e fascino, e i quartieri di Santa Catalina e Portixol, noti per la loro vivacità e la vicinanza al mare. Anche le aree residenziali come Son Vida, con le sue ville esclusive e i campi da golf, attraggono acquirenti in cerca di lusso e tranquillità.

Acquistare una casa a Palma de Maiorca rappresenta un investimento importante, non solo per il costo dell’immobile ma anche per la sua manutenzione. Tuttavia, l’attrattiva di vivere in un luogo così affascinante e ben collegato, sia a livello nazionale che internazionale, rende questa spesa un sogno per molti. Infatti, si tratta di una delle località più ambite in assoluto sia per una semplice vacanza che per l’acquisto di un immobile.

