L’emergenza Covid 19 ha causato difficoltà sociali ed economiche tutt’ora evidenti nel nostro Paese. Per questo motivo, il Governo ha messo in campo diverse agevolazioni economiche con l’obiettivo di risollevare alcune situazioni critiche.

In particolare, sono stati predisposti diversi contributi economici per agevolare le famiglie che si trovano in difficoltà. Alcuni di questi, però, prevedono scadenze molto prossime, come quella di cui stiamo per parlare.

È importante, quindi, attivarsi il prima possibile per presentare la propria domanda entro il 31 dicembre 2021. Nello specifico, questa volta il sostegno economico è rivolto a chi vive in un’abitazione con regolare contratto di locazione. Vediamo più nel dettaglio chi può accedere a questo contributo statale.

I coniugi con reddito ISEE entro i 30.000 euro possono ricevere questo Bonus presentando domanda entro il 31 dicembre

Le agevolazioni statati nate in seguito alla crisi pandemica sono davvero numerose. Per riuscire a beneficiarne, però, è importante tenersi aggiornati sui siti ufficiali e rispettare modalità di presentazione della domanda e scadenze.

Con la fine dell’anno, ad esempio, terminerà la possibilità di richiedere il sostegno abitativo per l’integrazione del canone di locazione 2020-2021.

Il contributo è rivolto ai coniugi con stato civile separato o divorziato. Il primo requisito necessario, però, è che la separazione sia avvenuta nei 2 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, ma non è tutto.

Ecco quali requisiti sono necessari per partecipare

Il sito della Regione Lombardia specifica quanto segue. I coniugi in oggetto dovranno essere intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. In caso di emergenza abitativa, andrà bene anche un contratto provvisorio.

Per presentare domanda è necessario avere figli, nati o adottati durante il matrimonio. I figli, inoltre, dovranno essere minorenni (o maggiorenni se in carico ai genitori).

Inoltre, bisognerà avere un ISEE in corso di validità uguale o inferiore ai 30.000 euro. Ecco perché i coniugi con reddito ISEE entro i 30.000 euro possono ricevere questo Bonus presentando domanda entro il 31 dicembre. Si potrà accedere al contributo presente per 2 annualità.

Ecco dove trovare documenti e informazioni utili

Restano pochi giorni per inviare la domanda di partecipazione al Bando. Chi è sicuro di possedere i requisiti necessari riportati in forma estesa a questo sito, può partecipare compilando e inviando l’allegato presente alla pagina. Le domande saranno esaminate in base al rispetto dei requisiti richiesti e all’ordine di presentazione.

