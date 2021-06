Molti si saranno sentiti dire che per fare una dieta salutare bisogna mangiare molta frutta e verdura ma soprattutto che bisogna nutrirsi in maniera bilanciata.

Questo è fondamentale per sentirsi bene e dare al fisico un giusto apporto di energia per affrontare la giornata. Inoltre, mangiare correttamente aiuta il nostro fisico a prevenire alcune malattie.

Ad esempio, secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mangiando in modo adeguato frutta e verdura ci sarebbe un netto cambiamento della cosiddetta mappa delle malattie cardiovascolari.

Inoltre, si stima che con appena 600 grammi di frutta e verdura al giorno si potrebbero evitare oltre 135 mila decessi, l’11% degli ictus e le malattie coronariche diminuirebbero di 1/3.

Secondo gli esperti c’è una regola da seguire per una dieta salutare

Quindi, sembrerebbe che il cibo per così dire “verde” possa portare benefici al buon funzionamento del cuore ma non solo. Infatti, mangiare in modo equilibrato verdura e frutta ci garantirebbe un quotidiano apporto di vitamine, fibre, sali minerali e sostanze antiossidanti.

Secondo gli esperti, c’è una regola da seguire per una dieta salutare e questa è quella conosciuta come la regola delle 5 porzioni al giorno. Che cosa s’intende? È una raccomandazione molto semplice e utile sia per i grandi ma anche per i più piccoli.

Serve a sviluppare una cultura alimentare corretta. Praticamente si intende l’equilibro di 2 porzioni di verdura e 3 di frutta ogni giorno. Ecco perché questo nome, in quanto è consigliabile consumare giornalmente questa quantità di frutta e verdura.

Un esempio di consumo corretto di frutta e verdura

Gli esperti stimano che per una persona adulta a cui servono 2000 calorie al giorno, si devono calcolare almeno queste quantità. 250 grammi di ortaggi a crudo, 50 grammi d’insalata e 150 grammi di frutta per ogni porzione.

Quando si parla di porzione, si fa riferimento, ad esempio ad un frutto intero come arancia, pera o mela oppure 2-3 albicocche o susine.

Poi, relativamente all’insalata, ne devono essere consumati almeno 50 grammi e un mezzo piatto di verdure cotte o crude. Infine, a scelta, un bicchiere di spremuta (va bene anche un centrifugato) oppure una coppetta di macedonia.