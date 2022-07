Dimagrire mentre si dorme? Non è un sogno, ma è effettivamente possibile e in questo articolo vedremo come. Qui sveleremo come poter bruciare calorie e risvegliare il metabolismo anche di notte.

Immaginiamo di svegliarci di mattina non solo riposati, ma anche in forma, avendo perso molte calorie. Sembra troppo bello per essere vero? Invece è possibile.

Se il metabolismo rimane attivo di notte e brucia un po’ di grasso mentre dormiamo, a lungo termine perderemo peso.

Secondo alcuni studi dimagrire mentre si dorme non è un sogno

Secondo gli studi il cosiddetto “ormone della crescita” (la somatropina ) svolge un ruolo importante nel metabolismo.

Viene rilasciato principalmente di notte, dove ripara e rinnova cellule e tessuti. Il corpo trae l’energia di cui ha bisogno dalle cellule adipose di notte.

Affinché l’ormone della crescita venga rilasciato, il corpo ha bisogno di proteine ​​sufficienti. Bruciare i grassi, invece, funziona solo quando c’è poca insulina. L’ormone insulina assicura che il glucosio arrivi dal sangue alle cellule e il grasso possa essere immagazzinato.

Se vogliamo bruciare i grassi mentre dormiamo dobbiamo assicurarci che sia rilasciato più ormone della crescita e meno insulina.

Possiamo farlo mangiando caseina prima di andare a dormire. La caseina è presente in tutti i cibi a base di latte, ma è particolarmente concentrata nei formaggi.

Un piccolo spuntino proteico prima di dormire è il segreto

Secondo alcuni studi dimagrire mentre si dorme è possibile. Infatti, i ricercatori statunitensi della Florida State University hanno dimostrato, con un esperimento, che i soggetti che hanno mangiato un piccolo spuntino ricco di proteine ​​con un contenuto di circa 150 calorie prima di andare a letto, hanno perso peso.

Le misurazioni effettuate la mattina successiva hanno mostrato che la loro attività metabolica a riposo era superiore a quella delle persone che non avevano mangiato nulla o avevano consumato uno spuntino ricco di carboidrati.

Un piccolo spuntino ricco di proteine, ad esempio sotto forma di 150 grammi di ricotta, 2 uova o 200 grammi di quark magro, aiuta a perdere peso. Le proteine stimolano il metabolismo durante la notte.

Ecco alcuni esempi di formaggi spalmabili adatti ad una dieta.

Questo tipo di spuntini fanno bruciare i grassi durante la notte. Che si tratti di un frullato di caseina, di formaggio, di uova, di ricotta o di quark, il metabolismo notturno si attiverà e farà bruciare più grassi.

Se dovessimo fare questo ogni sera, durante la notte noi dormiremo perché i prodotti a base di latte conciliano anche il sonno, ma il nostro corpo continuerà a bruciare calore. Questo, a lungo andare, ci farà perdere peso.