Sono in tanti coloro che desidererebbero vivere per sempre. Insomma, chi non lo ha mai sognato almeno una volta nella vita? Pensaci, anche quando eri piccolo. Non hai mai pensato a quanto sarebbe bello essere immortale? Siamo sicuri che la risposta sia affermativa. Purtroppo, questo non è possibile. Ma si può cercare di rendere la nostra vita piena e ricca di ricordi. E, soprattutto, più lunga! Infatti, basta attuare alcuni accorgimenti per prenderci cura di noi. Quindi, se vuoi sapere come vivere meglio e più a lungo, ascolta i consigli dell’OMS. L’Organizzazione Mondiale della Sanità dà un semplice suggerimento. Ed è quello di avere determinate abilità. Queste ci aiuteranno a vivere più serenamente e di più! Vediamo allora quali sono.

Problem solving

Una delle abilità più importanti secondo l’OMS è quella del problem solving. Saper risolvere, infatti, i problemi con velocità e ingegno, ci permette di vivere più serenamente. Questo perché il panico non ci assale. E quindi teniamo lontano lo stress, affrontando i problemi con lucidità.

Altra capacità fondamentale è quella di possedere spirito critico. Essere logici e obiettivi può aiutarci a vedere i problemi della vita per quello che sono, senza ingigantirli. E, inoltre, anche la creatività può darci una grossa mano. Dando sfogo alla nostra vena artistica, infatti, i cattivi problemi si allontaneranno in modo naturale.

Conosci te stesso e saprai come affrontare la vita

A detta dell’OMS, anche la conoscenza di noi stessi è fondamentale. Essendo consapevoli dei nostri punti di forza e di debolezza, infatti, saremo anche capaci di prendere decisioni più adeguate. Inoltre, conoscere noi stessi ci permette di conoscere anche gli altri. E qui arriva un’altra abilità fondamentale per vivere meglio. Quella di instaurare rapporti duraturi, che possano farci sentire bene.

L’unico stress concesso dall’OMS è l’eustress

Abbiamo quindi capito che secondo l’OMS lo stress deve essere lontano dalla nostra vita. Ma c’è un tipo di stress concesso. E questo è l’eustress. Si tratta della pressione che ci spinge a dare sempre il meglio di noi stessi. Dunque, si può essere stressati, ma solo se questo ci porta a concentrarci maggiormente!

Perciò, se vuoi sapere come vivere meglio e più a lungo, ascolta i consigli dell’OMS. Ti aiuteranno ad affrontare la vita in modo diverso, e questo gioverà alla tua salute!