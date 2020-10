Sappiamo che la natura è nostra amica. Ed è per questo motivo che dovremmo proteggerla a tutti i costi. La Terra, infatti, ci offre delle opportunità davvero incredibili. Tra queste, la possibilità di sfruttare i benefici di piante e alberi. Grazie alla loro funzione, infatti, la nostra salute non può far altro che migliorare. Ovvio che esistono anche piante velenose, da cui dobbiamo tenerci alla larga. Ma ce ne sono centinaia di più che invece hanno delle proprietà curative incredibili. Tra queste, la Moringa oleifera. Andiamo quindi a conoscere l’albero miracoloso che potrebbe rivoluzionare il nostro stato di salute. E a fornirci una spiegazione delle sue proprietà è il Presidente della Trees for Life International, Balbir Mathur.

La Moringa oleifera è una fonte inesauribile di sali minerali e vitamine

Le foglie di questo albero sono ricche di sali minerali e vitamine. E dobbiamo sfruttarle al massimo. Infatti, si tratta di una delle parti della Moringa oleifera con più proprietà benefiche per il nostro organismo. Nelle foglie possiamo trovare una quantità notevole di Vitamina C, A ed E. Dunque, si tratta di un elemento preziosissimo! Inoltre, anche i sali minerali contenuti in questa pianta sono piuttosto distinti. Possiamo infatti trovare potassio e diversi amminoacidi essenziali.

In più, le foglie possono essere mangiate a crudo. Con queste, possiamo mangiare anche fiori e semi.

La scienza è incuriosita da una particolare proprietà della Moringa oleifera

La scienza, di recente, si sta impegnando in diverse ricerche perché stupita da una proprietà che la Moringa oleifera potrebbe avere. Stiamo parlando della possibilità di purificare l’acqua non potabile. In questo modo, sarebbe possibile ridurre il numero di morti che ogni anno vengono registrati a causa di questo problema. Perciò, dovremo aspettare i futuri studi per saperne di più.

Ma intanto la si può sfruttare, come già accennato, per tutte le sostanze benefiche contenute nelle sue foglie. E senza dimenticare che è anche ricca di Omega 3 e che può facilitare la digestione e aumentare il metabolismo! Insomma, l’albero miracoloso che potrebbe rivoluzionare il nostro stato di salute è proprio questo. E noi aspetteremo con ansia il risultato delle ricerche per saperne di più!

