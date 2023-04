Fuorisalone 2023 e Milano Design Week: le collaborazioni più interessanti

Si è aperto ufficialmente il Salone del Mobile e, ovviamente, anche il Fuorisalone, evento aperto al pubblico che colora Milano. Oltre alla Fiera, in città tantissimi i negozi che aprono le porte dei loro store e sono tantissime anche le collaborazioni che vengono presentate durante questa nuova edizione del 2023.

Dal 18 al 23 aprile Milano ospita nuovamente il Salone del Mobile, evento fieristico di successo e tra i più importanti d’Europa del settore. Non solo la Fiera si anima, dedicata però agli esperti del mestiere, ma anche la stessa città di Milano, grazie al Fuorisalone, evento che va a completare il Salone.

Il 17 è il giorno dedicato alla stampa, che corre da una parte all’altra di Milano per vedere le nuove proposte del mondo del design. Mentre, invece, i giorni successivi sono aperti al pubblico e quindi tutti potranno accedervi. Si consiglia però di prenotare sui vari siti, per evitare code chilometriche. Vediamo allora quali sono le collaborazioni più interessanti da vedere in questa edizione della Design Week di Milano.

Fuorisalone 2023 e Milano Design Week

In risposta al rinnovato invito da parte di Dior, Philippe Starck prosegue la sua rivisitazione dell’esclusiva sedia Médaillon. Un’ispirazione vitale e un tributo alla figura emblematica di Monsieur Dior hanno dato vita alla collezione di arredi più completa di sempre per la Maison. Elevate ad oggetti d’arte, queste eleganti creazioni senza tempo saranno presentate dal 18 al 23 aprile a Palazzo Citterio, un sontuoso edificio del XVIII secolo situato nel cuore della città.

Anche Qeeboo collabora con Philippe Starck e dà vita a Helpyourself. Si tratta di una famiglia di tavoli, di grande e piccola dimensione, i cui piani sono sorretti da quelli che l’architetto definisce “geni affascinanti che vegliano sulla felicità della casa”. Altra importante novità è Bacana, una sedia colorata creata da un intricarsi di linee fluide, frutto della commistione tra la creatività distintiva dei designer brasiliani di Estudio Campana e l’expertise di sviluppo prodotto di Qeeboo.

Scopriamo altre interessanti collaborazioni

Sempre Qeeboo, che poi si allea con Campari Soda e con cui firma il nuovo capitolo della “Design Connection”, che è stata presentata ieri presso lo store del brand italiano di design. Protagonisti di questa edizione sono gli iconici Rabbit reinterpretati con le grafiche di AliceHoffman, le lampade Giraffe in Love e Sweet Brother Tome, il porta vaso/glacette Turtle Carry Drinks. Tra Fuorisalone 2023 e Milano Design Week, ecco le collaborazioni più interessanti.