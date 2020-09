Lo stress fa parte della nostra quotidianità. Nella società di oggi, infatti, ci sentiamo costantemente con il fiato sul collo. Dobbiamo mostrarci sempre al nostro meglio. Rendere il massimo sul lavoro. Dobbiamo essere presenti con amici e famiglia. Mostrarci allegri e spensierati, soprattutto sui social. Dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo. Ma tutto questo dovere e tutto questo mostrare non sarà un po’ troppo? Insomma, ognuno di noi ha il proprio limite. E quando l’ansia e la preoccupazione iniziano a schiacciarci, vuol dire che lo abbiamo superato. E dobbiamo porre rimedio a tutto questo. Perciò, se ti senti stressato, prova a evitare questa cosa per una settimana. Il tuo umore cambierà in modo sbalorditivo!

Ecco a cosa dobbiamo rinunciare per ridurre lo stress

È l’Università del Queensland a darci una risposta. Secondo i ricercatori, infatti, per ridurre lo stress basterebbe passare una settimana senza un social in particolare. Stiamo parlando di Facebook. La piattaforma lanciata nel 2004 da Mark Zuckerberg, sembra avere degli effetti particolari sul nostro umore. Insomma, che Facebook avesse una certa influenza sul nostro cervello non è una novità. Sappiamo quanto i social, e questo in particolare, condizionino ormai la nostra vita. Entrare e uscire dalla piattaforma. Mettere foto. Dire la propria. Controllare ciò che postano gli altri. Questo non fa altro che creare una pressione eccessiva. E quindi è giusto fare qualcosa per migliorare il nostro status. Perciò, se ti senti stressato, prova a evitare questa cosa per una settimana! Il tuo umore cambierà in modo sbalorditivo!

I risultati della ricerca

I risultati ci dicono che dopo solo due giorni dall’allontanamento da Facebook, si registra un’importante riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress per eccellenza. Ma c’è un problema evidenziato dai ricercatori. Pare infatti che chiudere Facebook per una settimana riduca lo stress, ma aumenti l’ansia. Questo perché ci si sente tagliati fuori dal mondo. Perciò, il segreto per far funzionare questo metodo è uno solo. Ti basterà dare a Facebook la sua reale importanza. Non si tratta della vita vera, ma semplicemente di una piattaforma online che non deve condizionare la tua vita. Vedendo la situazione da questa prospettiva, riuscirai sicuramente a farne a meno per qualche giorno e a sentirti subito meglio!