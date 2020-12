Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Governo ha introdotto una serie di incentivi, a partire da dicembre, per favorire gli acquisti e quindi la ripresa economica, almeno in periodo festivo. Tra le novità, oltre al cash back, vi è la lotteria degli scontrini. Per parteciparvi, occorre chiedere un codice lotteria, quando si fanno gli acquisti. L’iniziativa vale anche per visite, esami e in generale spese mediche e sanitarie. Tuttavia, in questo caso, esiste un limite per cui si dovrà scegliere tra la detrazione o la possibilità di partecipare all’estrazione dei premi in palio. In poche parole, se si partecipa alla lotteria degli scontrini, non si ottiene la detrazione? Vediamo nel dettaglio, cosa è stato stabilito per quanto attiene, specificamente, alle spese farmaceutiche/mediche.

Scelta tra la lotteria e la detrazione

Ebbene, alla domanda innanzi formulata: “ se si partecipa alla lotteria degli scontrini, non si ottiene la detrazione?”, vediamo quale è la regola. Come sappiamo, la lotteria opera anche per le spese in farmacia e quelle per cui vengono inseriti nel sistema i dati della tessera sanitaria. Tuttavia, al riguardo si è precisato che il consumatore deve operare una scelta e cioè: partecipare alla lotteria, oppure avvantaggiarsi delle detrazioni fiscali Irpef al 19%.

La precisazione è giunta da una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Sicchè, spetterà al consumatore scegliere se fornire il codice lotteria o il codice fiscale, quindi decidere quale beneficio ottenere. Quindi, tra i due codici c’è incompatibilità, come chiarisce l’Agenzia. Parallelamente, i registratori telematici saranno abilitati a registrare o l’uno o l’altro dato. Cioè: potranno registrare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione ad essa.

La scelta necessaria deriva dal fatto che il Governo ha inteso delimitare entro un’area ben precisa i benefici. Conseguentemente, a scanso di equivoci per non ingenerare confusione nei sistemi impone l’alternativa. Tuttavia, questo modo costruttivo di fare spese, favorirà certamente gli acquisti e quindi sembra che l’obiettivo sia stato raggiunto.

