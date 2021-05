Afa e caldo sono insopportabili e proprio in questo periodo si comincia a valutare come rinfrescare le case in previsione dell’estate. Non avere un condizionatore da parete diventa un problema per chi vuole dormire sogni tranquilli e freschi. C’è anche da valutare il lato economico, la quantità di energia elettrica che si consuma di certo non è indifferente. Infatti prima di fare qualsiasi tipo di scelta e acquisto è buona norma controllare la classe energetica. Ma se per qualsiasi motivo non si può montare un condizionatore, per non soffrire più il caldo si può acquistare questo dispositivo portatile.

In commercio esistono diversi modelli: quelli monoblocco, split portatili, con tecnologia inverter, gli on/off, sistemi che funzionano ad aria o acqua.

Tipologia monoblocco

Sono condizionatori formati da un’unica unità contenente motore, ventola e scambiatore di calore. Sono dotati da uno o più tubi che portano l’aria calda all’esterno, infatti sarà necessario fare un foro al muro o alla finestra per poterlo inserire. Alcuni modelli sono di design e sembrano essere un accessorio della casa, altri più economici si nascondono facilmente sotto finestre e davanzali. In linea generale sono adatti a piccoli o medi ambienti e non per l’intera casa. Non ci sarà bisogno di un tecnico installatore e si dovrà solo scegliere il livello di potenza.

Split

I modelli split invece sono formati da due blocchi e funziona con dei collegamenti in rame, in cui passa il gas refrigerante.

Ma per chi non vuole creare fori in casa, esistono le versioni senza tubi, raffreddano l’aria grazie all’acqua. Sono dotati di un condensatore interno, ma deve essere collegato alla rete idrica di casa. In alternativa alcune tipologie hanno una bacinella per contenere l’acqua, rendendo molto comodo lo spostamento del condizionatore in qualsiasi luogo.

Ancora più economico e pratico è il rinfrescatore evaporativo: consuma poco, il costo è moderato, è semplice da usare e silenzioso.

