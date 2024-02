Se non vuoi farti rovinare il tuo prossimo viaggio ecco la soluzione geniale

Se stai organizzando un viaggio, sia in Italia che all’estero, una delle cose più importanti è salvaguardarsi dagli imprevisti. Ecco come proteggersi da un imprevisto che potrebbe farti saltare la vacanza o interromperla prima della fine.

Può sempre accadere un evento che possa impedire un viaggio programmato. In questo caso l’unica cosa da fare per proteggersi da imprevisti negativi è stipulare una polizza di assicurazione viaggio. In questo articolo ti spiegheremo cos’è, come funziona e perché è utile per proteggersi dagli imprevisti che possono rovinare la tua vacanza.

Se non vuoi farti rovinare il prossimo viaggio fatti l’assicurazione

L’assicurazione viaggio è una copertura che ti offre assistenza e risarcimento in caso di problemi durante il tuo soggiorno. Una polizza assicurativa di viaggio può coprire malattia o infortunio che richiedono cure mediche o trasporto sanitario. Può garantire un rimborso in caso di furto o smarrimento del bagaglio o dei documenti. Può anche pagare i danni in caso di ritardo o cancellazione del volo o del mezzo di trasporto. E infine, può essere un ancora di salvezza del nostro portafoglio in caso di rinuncia o interruzione del viaggio per cause di forza maggiore.

Esistono varie tipologie di assicurazione

A seconda del tipo di viaggio che intendi fare, puoi scegliere tra diverse tipologie di polizza. Per esempio, l’assicurazione per viaggio singolo, se parti per una sola destinazione e per un periodo limitato. L’assicurazione per viaggio annuale, se viaggi spesso durante l’anno e vuoi essere coperto per ogni spostamento. Una copertura per viaggio studio o lavoro, se il tuo scopo è frequentare un corso o svolgere un’attività professionale all’estero. Si possono trovare polizze assicurative anche per viaggi d’avventura o sportivi, se pratichi attività ad alto rischio o in zone remote

Come funziona l’assicurazione viaggio

Stipulare una polizza di assicurazione viaggio, è semplice e oggi Internet facilita molto il compito. Grazie ai portali comparativi sarà semplice trovare la polizza che fa al caso nostro e la compagnia che la stipula. Naturalmente si può anche mettere a confronto le varie soluzioni offerte. Tutto a portata di click.

Una volta scelta la polizza, e selezionate le garanzie che vuoi attivare, riceverai via email la conferma dell’attivazione della polizza e il certificato di assicurazione. Lo dovrai stampare e portare con te durante il viaggio. In caso di necessità, potrai contattare il numero verde della compagnia assicurativa, che ti fornirà assistenza e indicazioni su come procedere per ottenere il risarcimento.