La crescita esponenziale delle quotazioni della banca guidata da Andrea Orcel è sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi due anni, infatti, il titolo ha registrato un rialzo di oltre il 300%. La corsa, però, sembra non volersi arrestare. Infatti, le azioni Unicredit registrano la migliore performance settimanale tra le Blue Chip.

La view generale sul titolo

Attualmente, gli analisti prevedono una solida crescita degli utili per i prossimi esercizi, riflettendo la redditività dell’attività aziendale e i multipli di guadagno interessanti. Il prezzo dell’azienda rispetto al suo valore netto contabile suggerisce che l’azione potrebbe essere considerata relativamente economica, suscitando un forte interesse tra gli investitori alla ricerca di rendimenti. Nel corso dell’ultimo anno, le aspettative di reddito futuro e le previsioni di fatturato della società sono state riviste al rialzo dagli analisti, indicando una visione ottimistica del suo potenziale. Nonostante ciò, il gruppo non è tra le quotate con il più alto potenziale di crescita del fatturato, e l’opinione media degli analisti è peggiorata leggermente negli ultimi quattro mesi. Tuttavia, il consensus degli analisti continua a raccomandare l’acquisto o un sovrappeso sul titolo, in quanto la società ha costantemente superato le aspettative degli analisti con risultati complessivamente positivi.

Le azioni Unicredit registrano la migliore performance settimanale tra le Blue Chip: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 9 febbraio in rialzo dello 0,83%% rispetto alla seduta precedente, a quota 29,055 €.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. C’è, però, un ostacolo molto importante lungo questo cammino e passa per area 29,663 €. Questo livello, infatti, rappresenta il livello spartiacque tra a continuazione del rialzo e un ritracciamento nella migliore delle ipotesi. Le prossime settimane, quindi, potrebbero essere decisive per capire il futuro di Unicredit.

