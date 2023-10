Fra ieri e oggi i mercati azionari internazionali hanno toccato gli obiettivi di prezzo che avevamo indicato come approdo della correzioni iniziata agli inizi del mese di agosto. Questo movimento è stato molto particolare e per alcuni spiazzante. In verità come è accaduto in tutti i ribassi, anche questo si è formato in ABC, come avevamo già preventivato. Ora il problema è uno solo: questo ABC è il definitivo oppure un ABC più piccolo rispetto al vero ABC che ci attenderebbe. In un movimento ci sono i pattern minori e quelli maggiori. La cosa è molto semplice e banale, ma anche preoccupante: se non reggeranno questi supporti i mercati azionari potrebbero entrare nel panico, e il ribasso del 2008 gli potrebbe fare un baffo.

Il setup rosso ci preoccupa e di non poco

Come già scritto diverse volte su queste pagine fra i nostri setup rossi con probabilità del 70% si alternano i segnali: se il precedente è stato di massimo, il successivo potrebbe essere di minimo. Per avere un quadro grafico completo stiamo attendendo quello che accadrà questa settimana dopo aver formato un nuovo minimo rispetto a quello di settembre. Se non si assisterà a un’inversione rialzista il ribasso potrebbe continuare fino al 30 ottobre, setup nero. Poi seguirà un rimbalzo fino alla prima settimana di novembre e poi sell off da far accapponare al pelle. Il motivo scatenante? Difficile da capire e prevedere. In contesti similari dal punto di vista macroeconomico, difficilmente si è formato un pattern ribassista superiore al 10/15%. Questo potrebbe essere di più, e sta diventando “cattivo” perchè intervallato da rimbalzi anche corposi in intraday, che sembrano inversioni e che invece danno spazio a nuove vendite anche corpose.

Se non reggeranno questi supporti, i mercati azionari potrebbero entrare nel panico: i livelli da monitorare

Alle ore 16:53 della seduta del 4 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.180

Eurostoxx Future

4.112

Ftse Mib Future

27.330

S&P500

4.225,51.

Il ribasso in atto potrebbe finire solo se le chiusure di seduta del 4 e 5 ottobre saranno superiori a:

Dax Future

15.296

Eurostoxx Future

4.150

Ftse Mib Future

27.595

S&P500

4.282.

Vedremo cosa accadrà.

