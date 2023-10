Qual è l’ingente patrimonio di Roberto Saviano e quanto potrebbe guadagnare nella nuova avventura con Nove

Roberto Saviano è tra gli scrittori più conosciuti al mondo. Il suo primo romanzo “Gomorra” ha venduto più di 10 milioni di copie, è stato tradotto in 52 lingue e gli ha letteralmente cambiato la vita. Dagli elevati compensi economici, all’impossibilità, però, di vivere senza la più totale libertà.

Nel 2006, anno in cui pubblicò il suo libro, Saviano ha conosciuto la fama e tutto quanto questa si porta con sé. Finalizzazione ultima di anni di studio sulla camorra napoletana, il suo romanzo lo ha portato a un’esistenza sotto scorta, per timore di ritorsioni da parte della malavita. Certo, l’altro lato della medaglia sono i soldi piovuti sulla sua persona. Da semplice giornalista di cronaca a scrittore di enorme successo, con cachet a quattro zeri e guadagni a sei.

È diventato un opinion leader, inimicandosi spesso la classe dirigente, in particolare quella di un determinato schieramento politico. Quello che, anche se non ci sono prove in merito, ha deciso di escluderlo dalla programmazione Rai. Nonostante quattro puntate già pronte della sua trasmissione “Insider-Faccia a faccia con il crimine”, già programmate per novembre, che mai andranno in onda.

Fabio Fazio trasferirà tutto lo staff di “Che tempo che fa” sul Nove

Tuttavia, ad accogliere l’amico Saviano, ecco un altro volto eccellente che ha lasciato viale Mazzini. Fabio Fazio, infatti, trasferirà sul canale Nove tutto il cast di “Che tempo che fa” e tra questi non poteva mancare lo scrittore napoletano.

Saviano non presenzierà sempre, ma sarà ospite in diverse puntate. La formula che tanto bene ha fatto su Rai 3 per anni, verrà riproposta negli studi del canale del gruppo Warner Bros. Peraltro, per lui, si tratta di un ritorno. Infatti, era già andato in onda su Nove con la docu-fiction “Kings of crime”, nel 2017 e nel 2018.

Qual è l’ingente patrimonio che Roberto Saviano ha guadagnato dal 2006 in poi

Si calcola che il suo patrimonio si aggiri intorno ai 15 milioni di euro. Gran parte di questo è costituito dai proventi del suo primo romanzo e dalla cessione dei suoi diritti cinematografici Non solo, Saviano ha collaborato, sempre in veste di sceneggiatore, sia al film Gomorra di Matteo Garrone, che all’omonima fiction, che ha riscosso un successo enorme nel mondo.

Inoltre, lo scrittore napoletano percepisce profumati stipendi anche dalle collaborazioni con importanti testate giornalistiche nazionali e internazionali. Oltre a essere legato a società di produzione cinematografica e televisiva come Cattleya e Endemol.

Probabile che la partecipazione al programma di Fazio sia pagata a singola puntata, con un cachet che potrebbe aggirarsi intorno ai 25 mila euro. Cifra, ovviamente, non confermata dalle parti in causa.

Ecco, dunque, qual è l’ingente patrimonio di Roberto Saviano che grazie, all’enorme successo di Gomorra, guadagnerebbe circa un milione di euro all’anno dal 2006.