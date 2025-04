Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, fattelo amico: ecco l’ETF tutto americano su cui puntare ora

I dazi di Trump stanno diventando il nuovo nemico da sconfiggere a tutti i costi, ma chi ha detto che debba essere per forza così? Gli investitori possono farsi più furbi.

Le politiche economiche del Presidente degli Stati Uniti sono sicuramente d’impatto, ma non è detto che rappresentino solo e comunque il “male”, soprattutto se parliamo di investimenti. Al momento esistono ancora ottime opportunità per chi desidera ottenere rendite e/o ideare strategie di ampliamento del portafoglio. Un esempio? Un interessante ETF sull’IA.

Non tutti gli asset saranno colpiti dalla tempesta Dazi, ecco un fondo “ombrello” da tenere in considerazione

Tra le conseguenze delle politiche dell’Amministrazione Trump ci sono ovviamente gli aumenti dei prezzi, e questo vale per l’America tanto quanto per gli altri paesi. Ovviamente la portata dei Dazi esprime un piano ben più ampio (condivisibile o meno) ma gli investitori possono innanzitutto comprendere la direzione dei Mercati per ideare strategie utili.

Ad esempio, il settore tecnologico sembrava soffrire particolarmente dei nuovi eventi: gli investitori hanno avuto il timore che Trump potesse mettere a rischio l’intero comparto, se non altro perché le componenti sono prodotte per la maggior parte da Taiwan, ma poi è arrivata l’esenzione dei dazi proprio su chip, prodotti farmaceutici ed energia. Trump, come scopo, ha quello di salvare l’industria del suo Paese, dunque se tutte le sue azioni e scelte dovessero funzionare, perché non approfittarne? Ecco che in questo scenario si inserisce un’opportunità di investimento:

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (NYSEMKT: IETC) – si tratta di un ETF molto particolare perché si espone esclusivamente ad aziende americane con alto potenziale di produttività e anche in molti titoli leader dell’IA.

Come sappiamo, l’intelligenza artificiale di per sé come tecnologia non si sta fermando, anzi. Inoltre molte aziende del calibro di Microsoft, Alphabet, Oracle e Meta Platforms si occupano soprattutto di software e beni digitali, esenti dalle tariffe. Non a caso, proprio Alphabet è ritenuto sottovalutato dagli analisti così come altri titoli affini. Dunque un ETF in grado di andare oltre il pericolo Dazi e regalare ampie soddisfazioni.

