Le piante aromatiche sono molto apprezzate. Non è necessario avere un orto. Per coltivare piantine di basilico, salvia, prezzemolo e rosmarino, basta solo un vasetto da sistemare sul balcone. Le piante aromatiche sono molto gradevoli. Hanno un bell’aspetto ma, soprattutto, emanano uno strepitoso profumo. Averle sul terrazzo o sul davanzale della finestra è molto comodo. Quando si cucina, basta coglierne qualche foglia per insaporire sughi e pietanze. Con un paio di foglie di basilico, anche il sugo più semplice acquisterà quel tocco di sapore in più. Su roastbeef e arrosto non può mancare il classico rametto di rosmarino, capace di donare il suo inconfondibile aroma intenso. Il prezzemolo, invece, sta molto bene sul pesce e va utilizzato crudo, a cottura ultimata. In questo articolo ci occuperemo del rosmarino.

Simbolo dei Paesi del Mediterraneo, il rosmarino (rosmarinus officinalis) è una pianta molto resistente e semplicissima da coltivare. Il rosmarino è un arbusto perenne sempreverde. Molto facile da riconoscere, ha foglie strette e lunghe, molto profumate. Le foglie sono la parte più usata di questa pianta. Aggiungiamo infatti proprio questi aghi su carne e patate. In primavera, sul rosmarino fanno poi la comparsa anche dei deliziosi fiorellini color lilla. Come ben sappiamo, se una pianta sta soffrendo o ha qualche problema, lo dimostra con il suo aspetto e con la comparsa di qualche anomalia. Ad esempio, se l’orchidea fatica a fiorire, ecco quali potrebbero essere i motivi e cosa fare. Ed ancora, sempre nel caso dell’orchidea, ecco cosa fare se i fiori cadono e le foglie diventano gialle. Ma torniamo al caso del rosmarino. Se questo non fa fiori e non cresce, vuol dire che stiamo facendo qualcosa di sbagliato.

Se la pianta di rosmarino non cresce, profuma poco e non fiorisce dovremmo fare attenzione a questi 2 comunissimi errori

Anzitutto, potrebbe trattarsi di un eccesso di azoto nel terreno. In natura, il rosmarino cresce nei terreni sabbiosi che, in genere, sono poveri. Non necessita quindi di molti nutrienti. Possiamo quindi evitare di concimare la pianta di rosmarino. Anche perché, se utilizzassimo un concime ricco di azoto, questo favorirebbe la crescita solo delle foglie ma non dei fiori.

Il rosmarino ha bisogno di tanta luce

Queta pianta cresce meglio in pieno sole. Proprio dalla luce solare dipendono, infatti, l’intensità dell’aroma, il gusto delle foglie e la comparsa dei fiori. Piantare quindi il rosmarino in una zona ombreggiata, vuol dire non farlo durare molto, perché non riuscirà né a crescere bene né a fiorire. Se la nostra piantina è all’ombra, è bene spostarla subito in un’area soleggiata. La zona ideale dove far crescere il rosmarino deve essere esposta al sole per più di 6 ore al giorno. Inoltre, ci deve essere anche un buon flusso d’aria, che diminuisce il rischio di malattie di origine fungina. In conclusione, se la pianta di rosmarino non cresce e non fa fiori, basterà sistemare il nostro vasetto in pieno sole ed evitare di somministrare qualsiasi tipo di concime.

