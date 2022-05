Le temperature iniziano a salire e diventa sempre più difficile scegliere cosa preparare per pranzo. Di accendere i fornelli e stare lì a soffrire il caldo proprio non ci va. Quindi, spesso ci rifugiamo nella soluzione più comoda, una bella insalata, magari anche di pasta. Un piatto freddo che ci porta via poco tempo ed è perfetto anche da mangiare al volo. Ma se invece volessimo optare per qualcosa di più dietetico, la pasta sarebbe meglio evitarla. Mangiare ogni giorno carboidrati non è proprio la strada giusta per far scendere la pancetta. Anche se sappiamo che un piatto di pasta con pochi ingredienti può riempirci lo stomaco con pochi euro.

Ecco cosa cucinare per un pranzo leggero ed economico senza rinunciare al gusto anche se si è a dieta

Abbiamo già visto come anche il petto di pollo intero, una carne molto proteica, possa diventare più succoso. Oggi ci concentreremo sulle fettine, creando dei rotolini facili e veloci che con pochi ingredienti fanno anche bene alla linea.

Ingredienti

farina di mais;

Parmigiano Reggiano grattugiato;

4 fette di petto di pollo;

6 fette di prosciutto cotto o fesa arrosto;

4 foglie di verza;

1 cipolla rossa;

olio EVO;

bastoncini per spiedini;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Eliminiamo la buccia esterna e tagliamo in 4 spicchi la cipolla rossa. Prendiamo le fettine di petto di pollo, anche il tacchino può andare bene. Battiamole leggermente con il batticarne così da renderle omogenee per una migliore cottura. Adagiamole su un tagliere e spennelliamole solo da un lato con un po’ di olio EVO. Cospargiamoci sopra la farina di mais e giriamole al contrario. Sul lato non condito, adagiamo una foglia di verza sbollentata velocemente in acqua leggermente salata. Spolveriamo con un po’ di Parmigiano Reggiano e posizioniamo una fetta di prosciutto cotto. Saliamo e pepiamo a piacere, ma senza esagerare perché il formaggio è già molto sapido.

Procediamo con tutte e quattro le fette e arrotoliamole a formare degli involtini. Prendiamo i 4 spicchi di cipolla e posizioniamoli alternandoli ad ogni involtino. A questo punto, infilziamo il primo bastoncino verso uno dei bordi, facendolo passare per ogni ingrediente. Poi, a qualche centimetro di distanza, infiliamo l’altro, e poi l’ultimo. Ora, con un coltello tagliamoli negli spazi rimasti, lasciando un po’ di spessore da entrambi i lati. Ecco pronti 3 spiedini pronti da cucinare in pochi minuti.

Cuociamo in padella con un filo d’olio EVO per circa 15 minuti, girandoli spesso. Oppure, in forno su una teglia rivestita da carta da forno a 200° per circa 15 minuti. Quindi, ecco cosa cucinare per un pranzo leggero ma anche molto saporito, tant’è che va bene anche per cena. Conoscendo la giusta ricetta possiamo preparare veri manicaretti senza esagerare con olio e grassi.

