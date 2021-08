Coltivare piante è uno degli hobby più rilassanti e che comporta tantissimi benefici. Infatti, la cura delle piante d’appartamento migliora la salute fisica e mentale, riducendo lo stress. Migliorando l’umore e aumenta la nostra capacità di concentrazione.

Secondo la Royal Horticultural Society, inoltre, riduce la pressione sanguigna e la possibilità di avere mal di testa. Non solo, le giuste piantine migliorano la qualità dell’aria che respiriamo.

Tuttavia, prendersene cura comporta anche risolvere i piccoli problemi che ogni tanto ci danno. È importante saper interpretare i segnali che ci inviano per farci capire che stanno male. Per esempio, se la nostra piantina ha le foglie gialle o marroni dobbiamo subito fare questo per salvarla, prima che sia troppo tardi. Guanti alla mano e cucina vicino, andiamo a leggere cosa fare.

Se la nostra piantina ha le foglie gialle o marroni dobbiamo subito fare questo per salvarla

Tutte le piante hanno bisogno di specifici nutrienti, generalmente presenti nel terreno. Non tutti i terreni, difatti, sono uguali o accettabili per tutte le piante. Per evitare problemi sin dall’inizio, informiamoci sul tipo di terreno più adatto alla nostra pianta, facile da controllare su internet.

A volte però non basta o è troppo tardi per cambiare terreno. È in questo momento, quindi, che dobbiamo aggiungere qualcosa noi. Andiamo a vedere cosa nello specifico.

Per prima cosa, cerchiamo di capire quando c’è una carenza

Anzitutto, una diagnosi del problema è necessaria. Se la pianta cresce troppo lentamente e le foglie sono gialle o di un verde spento, potrebbe necessitare azoto. Proviamo ad aggiungere i fondi di caffè direttamente nel terreno. In alternativa, possiamo piantare piante di fagioli e piselli, ricche di azoto, per compensare.

Se notiamo che la nostra pianta sembra non fiorire più e le foglie si scuriscono molto sui bordi, potrebbe avere carenza di fosforo. Per risolvere, tritiamo delle ossa rimanenti da qualche pasto e aggiungiamole al terreno. In alternativa, se abbiamo dei pesci, possiamo mettere l’acqua di “scarto”, a patto che non sia salata.

Per capire se la carenza di potassio è il problema, controlliamo sempre le foglie. Se notiamo delle macchie marroni, bordi gialli o le venature sembrano diventare giallognole o marroncine, il problema è questo. Per risolverlo, lasciamo delle bucce di banana in un contenitore con dell’acqua per 24 ore e annaffiamo la pianta con il liquido ricavato. In alternativa, possiamo direttamente sotterrare le bucce nel terreno, ma ci vorrà più tempo perché il problema si risolva.

Se le venature sono gialline e anche i bordi stanno diventando dello stesso colore, c’è carenza di magnesio. Semplicemente, aggiungiamo il sale epsom, chiamato anche sale amaro.

