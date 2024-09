Se investi in Borsa e in titoli con dividendi - Foto da pexels.com

Siamo ormai giunti a metà settembre e, pertanto, è il momento giusto per cominciare a chiedersi quali saranno i titoli che staccheranno i dividendi durante il prossimo mese e cioè ottobre. Molti investitori scelgono di investire in questa tipologia di azioni per diverse ragioni: garantiscono maggiori introiti, le società che li distribuiscono tendono ad essere più solide e le loro azioni più performanti, almeno secondo quanto dimostrerebbe la storia.

Cosa vuol dire che una società distribuisce dividendi?

I dividendi sono delle porzioni di utili che le società distribuiscono ai propri azionisti a titolo di incentivo, nonché per attirare nuovi investitori.

Se investi in Borsa e in titoli con dividendi, segnati queste date per il mese di ottobre

Dopo aver spiegato cosa sia un dividendo, ricordiamo che durante le ultime settimane del mese corrente avverranno diversi stacchi. Il giorno 23 settembre Piaggio, Sesa, Eni e STM staccheranno i propri dividendi. Il pagamento, come da consuetudine, avverrà due giorni più tardi.

Ma cosa dobbiamo invece aspettarci dal mese di ottobre? Se investi in Borsa e in titoli con dividendi, segnati queste date. Il 2 ottobre toccherà ad AbitareIn (ultimo prezzo delle azioni: 4,170 euro), che staccherà un dividendo straordinario di 0,376 euro. Nello stesso giorno, Bastogi staccherà un dividendo di 0,009 euro.

Il giorno 23 ottobre ENAV (prezzo ultime azioni: 3,954 euro) staccherà invece un dividendo dal valore di 0,1967 euro. Infine, anche un titolo appartenente a Euronext Growth Milan staccherà il proprio dividendo. Si tratta della 2a tranche dell’esercizio 2022 di Ilpra (prezzo ultime azioni: 5,150 euro), dal valore di 0,6 euro. La data di stacco, in questo caso, è il 16 ottobre.

Quindi, questi sono tutti i dividendi che saranno distribuiti nel corso del prossimo mese. Non resta che appuntarsi queste date e attendere. Si ricorda che ha diritto ad acquisire il dividendo solo chi possiede il titolo durante il giorno dello stacco. Tale diritto permane anche se si vende il titolo il giorno stesso dello stacco.

