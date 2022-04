Sembra incredibile ma milioni di italiani soffrono di problemi intimi. In molti hanno irritazioni, rossore sino ad arrivare a ragadi ed emorroidi.

Le ragioni di questi disturbi sono da ricercarsi nella predisposizione, nell’alimentazione e nell’attrito, ma non solo. Infatti, pare che anche lo stress giochi un ruolo importante.

Quello che è certo è che si tratta di fastidi spiacevoli di cui vorremo fare a meno. In pochi sanno che quando abbiamo il fondoschiena dolorante e arrossato dobbiamo evitare lo fregamento con carta igienica.

Oggi, perciò, vedremo perché se il sedere è irritato e fa male non dobbiamo usare la carta igienica ma queste salviette specifiche.

L’importanza di una detersione delicata anche in viaggio

Se siamo nella spiacevole situazione di avere disturbi intimi, dobbiamo sapere che dobbiamo curare moltissimo l’aspetto dell’igiene. Non solo quella quotidiana sotto alla doccia, ma anche quando andiamo in bagno.

Quando ci puliamo con la carta igienica, infatti, andiamo a toccare una parte infiammata e rischiamo di peggiorare le cose.

Oggi vogliamo vedere un semplice metodo per curare al massimo l’igiene intima senza danneggiare la pelle in questi casi. Si tratta di semplici salviette intime imbevute di sostanze oliose senz’acqua e senza tensioattivi.

Questo prodotto è perfetto per rimuovere lo sporco, perché deterge e lenisce senza irritare. Inoltre, una volta passato sulla parte non è necessario asciugare o sciacquare.

Se il sedere è irritato e fa male, ecco l’alternativa alla carta igienica che donerebbe sollievo

Questo prodotto innovativo è imbevuto di oli che permettono una detersione senza acqua e saponi. Quando lo passiamo nelle parti intime non sentiremo alcun bruciore, ma una piacevole sensazione di pulizia e protezione.

Una volta che proveremo queste innovative salviette non riusciremo più a farne a meno, in particolare quando abbiamo fastidio e irritazione e non solo nelle parti intime.

Potremo infatti usarle anche per detergere il viso e il corpo, gli occhi e le mucose. Scopriremo un nuovo modo di rimanere puliti e idratati anche quando siamo lontano da casa e non abbiamo l’acqua e il sapone a nostra disposizione.

