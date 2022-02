Se i Pesci volano con Nettuno e Giove, i Gemelli e un altro segno zodiacale avranno bisogno di tempo per ritrovare stabilità e amore

Un mese di febbraio ventoso e con temperatura gelide si è abbattuto sull’Italia. Mancando le precipitazioni da un po’, se ne sente il bisogno, soprattutto in montagna, dove la neve continua a scarseggiare. Le giornate, però, iniziano pian piano ad allungarsi, proiettandoci verso una primavera non più così lontana. Il nostro umore migliora sensibilmente, soprattutto quello di chi sente di avere il vento alle spalle anche nella vita. Abbiamo visto come siano i Pesci, per l’oroscopo, a dettare il passo nel secondo mese dell’anno. Anche in questa settimana i nati dal 20 febbraio al 20 marzo viaggeranno spediti sia in amore che sul lavoro. Una marcia che sembra inarrestabile, favorita anche da Nettuno e Giove.

Tuttavia, come spesso accade per l’oroscopo, per un segno che ride, ce n’è un altro che lo fa meno, perché difficilmente si piange con gli astri. In un’ipotetica pagella scolastica, infatti, ben difficilmente si va sotto la sufficienza. Anche perché, se così fosse, anche la speranza oroscopo verrebbe meno. A qualcosa bisogna pur attaccarsi, soprattutto in questi tempi così complessi.

I Gemelli

I Gemelli, per esempio, non hanno molto da gioire in questo inizio di febbraio. Si portano dietro un senso di instabilità, una sorta di vorrei ma non posso che sembra condizionarli da qualche giorno. In attesa, magari, di poter ripartire con più slancio nelle prossime settimane. Soprattutto, bisognerebbe iniziare a programmare alcuni investimenti, per pianificare al meglio il futuro prossimo. In primavera, infatti, potrebbero arrivare importanti novità che richiederanno l’utilizzo di qualche risparmio. Di conseguenza, sarebbe meglio iniziare a fare la formichina, invece di imitare la cicala. Dal punto di vista amoroso, invece, è un momento di calma, nel quale non ci sono grandi novità. Di conseguenza, sarebbe saggio concentrarsi più sull’economia che su Cupido.

Se i Pesci volano con Nettuno e Giove, i Gemelli e un altro segno zodiacale avranno bisogno di tempo per ritrovare stabilità e amore

Se i Gemelli hanno bisogno di tempo per dare una direzione migliore alla propria vita, ecco che il Leone è in piena fase di turbolenza. Una storia d’amore finita male, una delusione non ancora metabolizzata, problemi di ogni sorta legati al proprio ex partner. La serenità non è di questo periodo per i nati dal 23 luglio al 22 agosto. Troppi ricordi, troppe amarezze ancora fresche. Ci vorrà del tempo prima di potersi riprendere al meglio, anche se, la decisione presa è stata quella giusta. Di conseguenza, dopo la pioggia, si sa, arriva sempre il sole. Adesso sta cominciando a spiovere, con pazienza arriverà anche il momento del sereno. Mai mollare, anzi, affidarsi a qualcuno che potrà consolare sarà la scelta migliore per questo periodo.

Se i Pesci volano con Nettuno e Giove, i segni dei Gemelli e del Leone sono un po’ in difficoltà, ma non devono abbattersi. Economia e amore si ristabiliranno al meglio nelle prossime settimane, basta aspettare con un po’ di pazienza.