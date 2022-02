Continuiamo a rimarcare l’importanza del momento in quanto i mercati rimangono sospesi fra nuovi ribassi o ulteriori rimbalzi.

Quale strada verrà intrapresa? Per il momento abbiamo notato Wall Street ferma sui suoi passi a inizio settimana ma da domani si potrebbe avere più chiarezza di intenti.

Alla chiusura di contrattazione del 7 febbraio i prezzi hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

35.091,13

Nasdaq C.

14.015,67

S&P 500

4.483,87.

Il ribasso durerà ancora per diversi mesi?

Il nostro percorso campione su scala settimanale per l’anno 2022

In blu il grafico dei mercati americani fino al 4 febbraio



Cosa attendere dalla settimana in corso? Come si comporteranno i prezzi?

Tentativo di ritracciamento fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio a un rialzo fino alla giornata di venerdì. Oggi dovrebbe confermare o meno questo scenario.

I livelli da monitorare per mantenere il polso della situazione

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 35.334. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.496.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 14.223. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.767.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore a 4.540. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.414.

Posizione di investimento consigliata per il breve termine

Flat.

Wall Street ferma sui suoi passi a inizio settimana. Ora è un affare comprare Biomarin Pharmaceutical?

Biomarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN), ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 febbraio al prezzo di 89,37 in rialzo dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (21 giudizi) proiettano un prezzo obiettivo in area 115,95 dollari. Le nostre stime invece, portano a un calcolo del prezzo obiettivo intorno ai 170 dollari per azione. In entrambi i casi, si evidenzia una interessante sottovalutazione dei prezzi correnti.

La nostra strategia operativa

Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 79,07, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 109,51 dollari ed oltre. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 88,66.

Titolo che potrebbe esplodere al rialzo nel breve termine.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

