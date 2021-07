Ognuno di noi, in una relazione, elabora il proprio modo di comunicare i sentimenti. Secondo Dr. Gary Chapman, famoso autore americano, ci sono 5 grandi categorie che racchiudono i diversi linguaggi dell’amore: le parole di conferma, la qualità del tempo, il contatto fisico, le azioni e il ricevere regali. La teoria sviluppata è che ognuno ha un linguaggio primario incentrato su una di queste categorie. Capire il linguaggio amoroso principale del proprio partner aiuta a rafforzare la relazione. E anche a capire quello che noi stessi desideriamo e migliora il nostro modo di relazionarci con il partner. Se i linguaggi dell’amore sono 5 ecco come conquistare definitivamente il nostro partner. Vediamo per ogni categoria cosa fare nella pratica.

Parole di conferma

Quando si manda un messaggio al proprio partner, che sia scritto o a voce, il linguaggio dell’amore riguarda tanto quello che si dice quanto come lo si dice. Le persone a cui piace questo linguaggio d’amore desiderano parole gentili e di incoraggiamento. È molto importante ed efficace dire loro quello che proviamo ad alta voce, ma ci sono anche piccole cose che possiamo fare. Per esempio scrivere una lettera d’amore, oppure telefonare per dire semplicemente “ti amo” o anche lasciare bigliettini sparsi nel guardaroba o nella borsa.

La qualità del tempo

Le persone, con la qualità del tempo come linguaggio dell’amore, richiedono la totale attenzione del partner. Bisogna saperle ascoltare, stabilire un contatto visivo quando si parla con loro e non farsi distrarre da situazioni circostanti. Queste persone si possono sorprendere organizzando appuntamenti romantici oppure dedicando un giorno a settimana a fare qualcosa di speciale insieme (anche un weekend al mese fuori dalla routine).

Contatto fisico

Le persone che amano il contatto fisico hanno bisogno di un contatto costante, quotidiano, che va oltre la vita intima. Le persone che vedono il contatto fisico come linguaggio principale amano sentire costantemente la connessione con il proprio partner. Tenere loro le mani mentre si passeggia è sufficiente a dimostrare loro i propri sentimenti. Efficace è anche praticare loro un massaggio per esempio oppure ballare stretti.

Azioni

Questa categoria non riguarda tanto le cose fatte insieme quanto le cose fatte per l’altra persona. Le persone che vedono le azioni come lingua principale, preferiscono i fatti alle parole. Preparare loro la cena per esempio è un gesto d’amore, come fare qualcosa che diversamente avrebbero fatto loro. Parliamo di piccole faccende, purché fatte inaspettatamente e magari dopo una giornata difficile.

Ricevere regali

Per qualcuno con questo linguaggio d’amore vanno benissimo anche piccoli doni, purché significativi. Ricevere il regalo giusto è molto importante per le persone con questo linguaggio d’amore.

Se i linguaggi dell’amore sono 5 ecco come conquistare definitivamente il nostro partner

Si dice sempre che in amore non ci sono regole, ma a volte qualche consiglio aiuta. E se veramente vogliamo bene alla persona che ci è accanto, è bene cercare di tenersela stretta. Ricordiamo però che i rapporti vanno sempre coltivati all’insegna del rispetto reciproco.