Soprattutto d’estate è importante restare in forma. La prova costume si avvicina sempre più. Allenarsi a casa non basta più. Le belle giornate ci invogliano ad uscire e ad avventurarci nella natura. Fare sport all’aperto è davvero un toccasana.

In particolare in estate questo sport può essere il migliore amico della nostra forma fisica.

Sport e forma fisica

Lo sport è sicuramente un alleato imprescindibile per la nostra salute. Gli sport di squadra, in particolare, privilegiano l’aspetto ludico. La monotonia non trova spazio in un campo di calcetto o di pallavolo. Invece di uscire semplicemente a fare una corsa, si può scegliere un campo da tennis o da pallamano.

Lo sport in questione è il basket. Famosissima e amatissima in America, la pallacanestro è un gioco di squadra che vede due squadre composte da 5 giocatori. L’obiettivo di ciascuna squadra è tirare la palla nel canestro opposto. Quest’ultimo è posto a circa 3 metri da terra. Il tutto può sembrare facile, ma non lo è affatto.

Esistono, infatti, diverse regole ferree che limitano la mobilità in campo. Ad esempio per muoversi bisogna palleggiare. Quando si sta fermi con la palla in mano è essenziale avere un perno che rimane fisso. Ogni canestro vale due punti dall’interno dell’area o tre se si tira da fuori.

La componente aerobica è preponderante

Nel basket la componente aerobica è preponderante. I tempi sono quattro e di solito durano dodici minuti. Non solo c’è l’elemento della corsa, ma anche e soprattutto quello del salto. Inoltre non c’è un attimo di tregua. L’azione, infatti, è a tempo e dura 24 secondi, passati i quali la palla rientra in possesso dell’avversario.

Leggendo tutte queste caratteristiche, si capisce che la pallacanestro può essere un alleato formidabile per la nostra forma fisica. Non solo ci fa perdere qualche chilo di troppo, ma ci permette di rinforzare la muscolatura in maniera completa.