Scaduta ai primi di luglio la vecchia promo speciale per gli accantonamenti sul libretto Smart, è tempo di presentare il nuovo stato dell’arte. A cadenza più o meno regolare, e in genere dopo lo scadere delle offerte premiali, l’emittente rinnova il ventaglio dei prodotti disponibili per la sottoscrizione. Da una manciata di giorni, per esempio, se hai soldi sul libretto postale oggi hai almeno 3 modi per guadagnare il 3% di interessi.

Vediamo di cosa si tratta, prendendo a riferimento tanto le attuali offerte a vincolo disponibili quanto alcuni strumenti di investimento di lungo termine.

L’offerta Supersmart a luglio rende fino al 3%

Ai titolari di libretto di risparmio postale Smart l’emittente permette di ottenere un tasso di interesse maggiore sulle somme poste a vincolo. Se questa è la regola generale, ci sono poi delle condizioni particolari per la sottoscrizione di eventuali promo speciali. Ora, da alcuni giorni le opzioni a disposizione dei risparmiatori sono 3. Illustriamole, seguendo il criterio della durata complessiva dell’accantonamento:

Offerta Supersmart 360 giorni per chi, appunto, intende vincolare le somme su un orizzonte temporale di un anno circa. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è dell’1,50% e oltre al rispetto vincolo non vi sono altre condizioni particolari da ottemperare. L’ offerta è attivabile tanto presso lo sportello fisico quanto in remoto , dal sito di Poste o app BancoPosta;

, di durata maggiore alla precedente di appena 5 giorni. Non solo, ma è anche più sostanzioso l’ , considerato che si sale al . Tuttavia, l‘offerta pone dei limiti di sottoscrizione. Essa un libretto Smart con . Anche quest’offerta si attiva negli stessi modi della promo precedente; Offerta Supersmart 540 giorni per chi, in questo caso, intende investire su un orizzonte di 18 mesi, un anno e mezzo. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 3% e la si attiva presso l’ufficio postale.

Le caratteristiche principali delle offerte Supersmart

Come abbiamo già detto si tratta di offerte disponibili solo per i titolari di libretto postale Smart. È una sorte di conto deposito a vincolo, ma con possibilità di disattivazione anticipata dell’intero importo del singolo accantonamento dell’offerta Supersmart. Ovviamente sulle somme liberate prima della scadenza del vincolo maturano solo gli interessi al tasso base a partire dalla data di disattivazione del vincolo.

I soldi depositati su questi prodotti godono della garanzia dello Stato e non sono previsti costi di attivazione, gestione e chiusura finale. Fanno eccezione gli oneri di natura fiscale (ricordiamo che la ritenuta fiscale sugli interessi attivi maturati è al 26%).

Infine sul portale di Poste (nella pagina dedicata al prodotto) è presente la sezione “simula accantonamento”. Grazie ad esso il risparmiatore può farsi già ai priori un’idea concreta dei possibili guadagni a scadenza.

Infine ricordiamo che i titolari di libretto postale Smart o ordinario possono sottoscrivere i buoni fruttiferi postali, dal 6 giugno ancora più ricchi. L’emittente ha infatti ritoccato all’insù gli interessi su alcune particolari scadenze.

Tra le varie soluzioni, in particolare, oggi il “nuovo” buono ordinario arriva a offrire il 3% annuo lordo a scadenza. Il titolo ha una durata di 20 anni ma il titolare ha modo di rimborsarlo in qualsiasi momento, entro i termini di prescrizione.

Gli interessi sono fissi e costanti e abbiamo già visto che a scadenza rendono molto di più del buono 3×4. L’emittente li riconosce dopo 1 anno dalla sottoscrizione e successivamente dopo ogni bimestre, insieme al rimborso del buono. Questo titolo, infatti, non stacca gli interessi ogni 6 mesi come nel caso dei BTP, con i quali è possibile costituirsi anche una ricca rendita periodica.